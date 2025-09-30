Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos: Aylık %2,47, Yıllık %36,16 Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, geçen yılın aynı ayına göre ise %36,16 artış gösterdi.

Ayrıntılara göre H-ÜFE, geçen yılın aralık ayına kıyasla %34,48, 12 aylık ortalamalara göre ise %42,09 seviyesinde yükseldi.

Yıllık Artışta Öne Çıkan Hizmet Kolları

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,62 artış kaydetti.

Ayrıca gayrimenkul hizmetlerinde %49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %47,17 ve idari ve destek hizmetlerde %41,54 yıllık artışlar görüldü.

Aylık Değişimlerdeki Seyir

Aylık bazda bakıldığında ise ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,91, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,35, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,01 artış gösterdi.

Diğer yandan gayrimenkul hizmetleri %2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,23 ve idari ve destek hizmetleri %3,17 aylık artışlar arasında yer aldı.