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Honda ve Nissan'dan Tarihi Birleşme Hamlesi: Dünyanın Üçüncü Büyük Otomobil Üreticisi Olacaklar

Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerine başladı. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:16
Honda ve Nissan'dan Tarihi Birleşme Hamlesi: Dünyanın Üçüncü Büyük Otomobil Üreticisi Olacaklar

Honda ve Nissan Resmi Olarak Birleşme Görüşmelerine Başladı

Japon otomobil devleri Honda ve Nissan, elektrikli araçların zorlu rekabet koşullarında daha güçlü bir ortaklık kurmak için resmen birleşme görüşmelerine başladıklarını duyurdu. Bu birleşme ile oluşturulacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olma hedefindedir.

Ortaklık ve Gelecek Planları

Honda ve Nissan, ortak bir holding şirketi kurma amacıyla mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı. Nissan'ın yüzde 24,5 hissesine sahip olan Mitsubishi de bu anlaşmanın bir parçası olarak değerlendirilecek.

Birleşme görüşmelerinin Haziran 2025’e kadar tamamlanması ve Ağustos 2026’da borsada kote olmaları planlanıyor. Honda, önümüzdeki yıl 1,1 trilyon yen (yaklaşık 7 milyar dolar) değerinde hisse geri alımı yapacağını da duyurdu.

Toshihiro Mibe’nin Açıklamaları

Honda Yönetim Kurulu Başkanı Toshihiro Mibe, yaptığı açıklamada, elektrikli araçlar ve otonom sürüş gibi alanlarda rekabet edebilmek için daha geniş bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mibe, yeni oluşturulacak holdingin kaynakları paylaşmayı ve sinerji sağlamayı amaçladığını belirtti.

Mibe ayrıca, iki şirketin birleşme vesilesiyle 30 trilyon yen (yaklaşık 191,4 milyar dolar) ciro ve 3 trilyon yen (yaklaşık 19 milyar dolar) üzerinde faaliyet karı hedeflediğini ifade etti.

Rekabet Ortamı ve Finansal Zorluklar

Honda ve Nissan, özellikle Tesla ve Çinli BYD gibi markalarla rekabet ederken zorluklar yaşamaktaydı. Nissan, geçtiğimiz Kasım ayında 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararları almıştı. Sonuç olarak, birleşme ile oluşturulacak yeni şirketin pazardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Bu anlaşmanın ayrıca, 2021’deki Fiat Chrysler ve PSA birleşmesinden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacağı ifade ediliyor. Honda ve Nissan, geçen yıl sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirmişti.

Gelişen elektrikli araç teknolojileri ve ihtiyaç duyulan devasa finansman, otomobil üreticilerini birleşmeye ve işbirliklerine yönlendirmektedir. Honda ve Nissan, bu yılın Mart ayında maliyetleri düşürmek amacıyla stratejik ortaklık için fizibilite çalışması başlatma kararı almıştı.

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