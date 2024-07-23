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Hopi ve CarrefourSA'dan Kazandıran Kampanya!

Hopi ve CarrefourSA iş birliği ile paracık kazanın, kampanya detaylarını öğrenin!

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:41
Hopi ve CarrefourSA'dan Kazandıran Kampanya!

Hopi ve CarrefourSA'nın Yeni Kampanyası

Hopi ve CarrefourSA, yenilikçi bir kampanya ile kullanıcılarına paracık kazandırmak için bir araya geldi. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek bu iş birliği, alışveriş deneyimlerini zenginleştiriyor.

Paracık Kazanma Fırsatı

Yapılan açıklamaya göre, Hopi'nin kullanıcı dostu alışveriş çözümleri, CarrefourSA’nın geniş ürün yelpazesi ile birleşiyor. Hopi kullanıcıları, CarrefourSA mağazalarından yapacakları alışverişlerde paracık kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanyadan Yararlanmak İçin Adımlar

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Hopi uygulaması üzerinden CarrefourSA kartlarını eşleştirmeleri gerekecek. Ayrıca, CarrefourSA'dan gerçekleştirilecek 750 lira ve üzeri alışverişlerde toplamda 75 paracık kazanma imkanı sunulacak.

Bu kampanya, hem alışveriş yapan hem de kazanç sağlamak isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor!

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