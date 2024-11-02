Huawei, UBBF 2024'te Yapay Zeka Destekli İş Fırsatlarını Tanıttı

Huawei, UBBF 2024'te Yapay Zeka Destekli Yeni İş Fırsatlarını Tanıttı

İstanbul'da gerçekleştirilen 10. Ultra Genişbant Forumu (UBBF 2024) kapsamında Huawei, yapay zekanın optik ağ altyapısında sağladığı iş fırsatlarını tanıttı. Huawei'in Bilişim Çözümleri Başkanı Yang Chaobin, yapay zeka destekli mobil internet hizmetleri ve kişisel asistan uygulamaları gibi yenilikçi çözümler sunulduğunu ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Yeni İş Modelleri

Etkinlikte, güçlü altyapı ağlarıyla birleşen yapay zekanın dijital dönüşümü hızlandıracak ve yeni iş modellerine zemin hazırlayacağı vurgulandı. Huawei yönetiminden Bob Chen, James Chen, Yang Chaobin ve David Wang, yapay zeka destekli ultra geniş bant vizyonunu paylaştı. Huawei'in yapay zeka odaklı F5.5G optik ağ çözümleri, düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve güvenilir bağlantı özellikleriyle işletmelere dijital dönüşüm sürecinde kapsamlı bir destek sunmayı amaçlıyor.

Bireysel Kullanımda Yeni Fırsatlar

Bob Chen, yapay zekanın çeşitli sektörlerde inovasyonu destekleyecek şekilde hızla yayıldığını belirtti. Güçlü altyapıların, yapay zeka cihaz-bulut sinerjisini artıracağını ve veri merkezlerinin ölçeklenebilirliğini destekleyeceğini vurguladı. James Chen, operatörlerin yapay zeka merkezleri sayesinde yeni fırsatlar elde edebileceğini, kullanıcı deneyimini geliştirebileceğini ve gecikme bazlı ücretlendirme ile ek gelir elde edebileceğini aktardı.

Mobil Yapay Zeka Çağının Gelişimi

David Wang, ultra genişbant ile yapay zekanın entegrasyonunun sektörlerde dijital zekaya geçişi hızlandıracağını ifade ederek, "Huawei, 'Ultra Genişbant İçin Yapay Zeka' ve 'Yapay Zeka İçin Ultra Genişbant' stratejileriyle yüksek kaliteli yapay zeka uygulamalarına olanak tanıyor," dedi. Yang Chaobin ise yapay zeka ve mobil teknolojilerin entegrasyonunun 5.5G’nin mobil endüstriyi dönüştürecek potansiyeline dikkat çekti.

Chaobin, yapay zeka destekli mobil internet hizmetlerinin ve kişisel asistan uygulamalarının kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştireceğini ve mobil yapay zeka alanında geniş bir uygulama yelpazesi sunacağını belirtti. 5.5G ile akıllı taşıma çözümlerinin ve ev robotlarının gelişmesine de vurgu yaptı.

Huawei Bilişim Çözümleri Başkanı Yang Chaobin, açıklamalarda bulundu.