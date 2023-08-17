Hükümetin memur ve emeklilere 2024 yılı için zam teklifi yüzde 14+9!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca memur ve emekli memurun beklediği kamu sektörü işvereninde net yüzde değişim olduğunu söyleyerek önemli değerlendirmeler yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamalarda, teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olarak belirlendiği söyledi.

Bakan Işıkhan, kamu işverenler kurulu olarak 14 Ağustos'ta ilk maaş zam teklifimizi ve ikinci teklifimizi paylaştıklarını hatırlattı.

Bakan Işıkhan'ın bu konudaki açıklamaları şöyle:





"Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet, son 22 yıl içerisinde her türlü müdahale ve afete karşı güçlü bir irade gösterdi. Enflasyonist baskılarla mücadelede devlet memurlarına, işçilere ve çiftçilere destek sözü verdik ve vermeye devam edeceğiz. Yönetimde bütçeyi yeniden dağıtırken tüm çıkar gruplarını dikkate alarak işleyişine özen gösteriyoruz.

22 yıldır Türkiye'ye büyük resimden bakıyoruz. Sosyal adaletin sürekliliğini sağlamaya çok önem veriyoruz. Toplu iş görüşmelerinde gelen talepleri de bu açıdan değerlendirdiğimizi belirtmek isterim.

"MEMURLARA YENİ HAKLAR"

3 bin 600 göstergeyi daha birinci kademeye ulaşan memurlara kazandırmaya çalışıyoruz.

Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları ile ilgili belirli şartları olan bir disiplin affı geliştiriyoruz. İstişare organlarına yükselmenin belirli düzeylerde gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Memurlar için hac izni, engelli memurlar için TOKİ lojmanı ve lojman tercihi konusunda müzakereler yaptığımızı söylemek istiyorum.

Teklifimizi şu şekilde açıklayacağım: 2024'ün ilk altı ayına yüzde 15, ikinci altı ayı yüzde 10, 2025'in ilk altı ayı yüzde 6 ve ikinci altı ayı yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Dolayısıyla 2024 Ocak ayına kadar büyümenin yüzde 43 olacağı tahmin ediliyor. 2024'ten itibaren ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'dir. Bu ikinci öneriyi de paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Söz konusu sürecin devam ettiğini hatırlatmak istiyorum."