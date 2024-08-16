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HÜRJET, 100. Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Türkiye'nin yerli eğitim uçağı HÜRJET, 100. test uçuşunu 1 saat 27 dakikada başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:09
HÜRJET, 100. Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

HÜRJET, 100. Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, önemli bir başarıya imza atarak 100. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen bu jet, 1 saat 27 dakika süreyle havada kalarak çeşitli manevra testlerini başarıyla geçti.

Test Faaliyetleri ve Uçuş Performansı

HÜRJET, 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 100'üncü uçuşu sırasında, test faaliyetlerine devam ederek dikkat çekti. Öğrenim süresi boyunca toplam 118 saat uçuş süresine ulaşan HÜRJET, maksimum 0.9 mach hıza ve 30 bin fit irtifaya erişti.

Proje Gelişimi ve Gelecek Planları

HÜRJET projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2017 yılında başlatıldı. Tek motorlu ve modern aviyonik sisteme sahip olan HÜRJET'in seri üretim çalışmaları hızla sürmektedir.

İlk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. HÜRJET, yüksek performans özellikleriyle Türk havacılık sektöründe kritik bir rol üstlenmek üzere tasarlanmıştır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi. HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı.

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