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Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorunu Kırarak Tarihe Geçti

Hyundai IONIQ 5, 'En Büyük İrtifa Değişimi' rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:05
Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorunu Kırarak Tarihe Geçti

Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Hyundai'nin elektrikli otomobili IONIQ 5, 'En Büyük İrtifa Değişimi' kategorisinde Guinness World Records unvanını kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu rekor denemesi Hyundai Hindistan tarafından organize edildi ve İngiliz otomobil yayını Evonun Hint edisyonundan profesyonel destek alındı.

Rekor Denemesi ve Zorlu Koşullar

IONIQ 5, rekor denemesinde 5 bin 802 metre yüksekliğe ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Deneme, deniz seviyesinden 5 bin 799 metre yüksekliği olan Leh Ladakh'daki Umling La noktasında başladı. Yolculuğun toplam uzunluğu ise 4 bin 900 kilometreyi geçti.

Rekor denemesi, sadece yüksekliği değil, ayrıca zorlu arazi ve aşırı iklim koşulları ile dikkat çekti. Himalayalar'ın soğuklarından başlayarak, Kerala'nın nemli kıyı bölgelerine kadar çeşitlilik gösteren ortamlarda seyahat eden model, 14 gün süren bu zorlu yolculukta dayanıklılığı ve performansıyla öne çıktı.

Bu başarı, Hyundai IONIQ 5'in iler teknoloji ve yüksek performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

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