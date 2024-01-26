Hyundai o modelinde fiyatları aşağı çekti! Piyasada daha ucuzu yok

Hyundai i10'un rakiplerinin arasında özellikle Fiat Panda, Renault Clio, Dacia Sandero, Toyota Yaris ile Volkswagen Polo gibi bazı modellerin yer aldığı görülüyor. Bu modeller ile karşılaştırıldığında Hyundai i10 fiyat açısından en ucuz seçeneklerden birisi olarak öne çıktığı söyleniyor.

Hyundai o modelinde fiyatları aşağı çekti! Piyasada daha ucuzu yok
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Hyundai Şubat 2023 itibarıyla fiyat listesini güncelledi. Yayınlanan yeni fiyat listesine göre Hyundai i10 modelinde başlangıç ​​fiyatı 202.300 TL olarak belirlendi. Bu fiyat ise, Hyundai i10'u Türkiye'de en ucuz sıfır km otomobili yaptığı anlaşılıyor.

Hyundai i10, 1.0 MPI 67 HP motor seçeneğiyle satılıyor. Bu motor 67 beygir güç ile 95 Nm tork üretiyor. Motor 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiştir.

Hyundai i10'un toplam uzunluğu 3.670 mm, toplam genişliği 1.680 mm ve toplam yüksekliği 1.460 mm'dir. Arabanın bagaj kapasitesi 252 litredir. Hyundai i10, LED gündüz farları, LED arka farlar, 15 inç alüminyum alaşım jantlar, dijital ayarlanan gösterge paneli, 8 inç'lik dokunmatik multimedya sistemiyle beraber Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor. Ayrıca; Bluetooth bağlantısı, USB bağlantı noktaları, klima ve elektriğe sahiptir. Ön cam ve elektrikli aynalar gibi özelliklerle de donatılmıştır.

Hyundai o modelinde fiyatları aşağı çekti

Hyundai fiyatları güncellendi!

Türkiye'de üretim gerçekleştiren otomobil firmalarından biri olan Hyundai, fiyat listesini güncelledi. Yeni araba almayı düşünenlerin önemli bir kısmı Hyundai'nin fiyat listesini bekliyordu. Bu listeler ayrıca araç satın alma sorgularını özel olarak yönetmek için de kullanılabilir. Fiyat politikasında müşterilerine avantaj sunan Hyundai, uygun fiyatlı otomobilleriyle dikkat çekiyor.

En ucuz araba!

Sıklıkla şikayet edilen sorunlardan biri de yeni araba fiyatlarının yüksek olmasıdır. Hyundai i10 model araç bugün piyasadaki en ucuz 0 km araç olmaya devam etmekte. Bu açıdan bu model çok önemli. Türkiye'de üretimi yapılan Hyundai i10 yerli üretim kategorisine giriyor, bu da fiyatının bir miktar düşürülebileceği anlamına geliyor. Şirket bundan tam olarak yararlanıyor.

Hyundai i10 fiyatı açıklandı!

Sıfır kilometre Hyundai i10 model araçların son açıklanan fiyatları şöyle:

-Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 751.000 TL

-Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 801.000 TL

-Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 821.000 TL

-Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 882.000 TL

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