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Hyundai yapılmayanı yaptı! O modelinde tam 200 bin TL indirime imza attı

Bu ay çeşitli kampanyalarla otomobil alıcılarının karşısına çıkan Hyundai, yeni bir kampanya duyurdu. Peki Hyundai'nin temmuz kampanyası nedir? Hyundai'nin Temmuz ayı otomobil kampanyaları hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Yayın Tarihi: 18.07.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 22:44
Hyundai yapılmayanı yaptı! O modelinde tam 200 bin TL indirime imza attı

Otomobil markalarının kampanyaları, otomobil fiyatlarındaki yükselişin ardından otomobil alıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri olmaya başlıyor. Otomobil alıcılarına aylık harika promosyonlar sunan dünyaca ünlü markalar, Temmuz ayı için bir dizi promosyon duyurdu.

Hyundai, son açıklamasında üç ayrı kampanya duyurusunda bulundu. Hyundai, temmuz ayında otomobil alıcılarını hedef alan üç ayrı kampanya açıklamış ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiler vermişti. Bazı modellerde kampanya yürüten Hyundai, bu modelleri de otomobil alıcılarına yönelik bir kampanya duyurusunda paylaştı. Peki Hyundai'nin temmuz kampanyası nedir? Hyundai'nin Temmuz ayı otomobil kampanyaları şunları içeriyor:

Hyundai'nin ilk indirimi 87.000 TL

O modelinde tam 200 bin TL indirime imza attı

Hyundai de bu ay gerçekleştirdiği indirim kampanyalarıyla tartışma yaratan markalardan biri olup yeni kampanya kapsamında bazı modellerde fiyat indirimine gitti. Bu modellerden birisini Hyundai KONA olarak piyasaya süren marka, bu modele 87.000 TL indirim uyguladığını duyurdu. İndirim kampanyasına 10 Temmuz 2024 tarihinde başlayan Hyundai, indirimin son gününün 31 Temmuz 2024 olacağını açıkladı.

İndirim tutarı 200.000 TL

Hyundai, yeni gözde otomobillerinden Hyundai H-100 için 200 bin TL şeklinde belirlenen indirim kampanyasına başladı. Bu indirimi de diğer indirim kampanyaları gibi 10-31 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında geçerli kılan Hyundai, Hyundai Assan'a fiyat ve promosyon koşullarını değiştirme yetkisi verdiğini duyurdu. Hyundai, bu promosyonun katılımcı Hyundai bayilerinde geçerli olduğunu özellikle belirterek, promosyonun stoktaki ürünlerle sınırlı olduğunu vurguladı.

Hyundai, Hyundai Staria modeli için temmuz ayına özel satış fiyatlarını açıkladı. Bu modelin promosyon satış fiyatını 1,66 milyon TL olarak belirleyen Hyundai, diğer promosyonlar gibi bu fiyatın da 10 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri ​​arasında geçerli olduğunu söyledi. Özel fiyatlı versiyon da Hyundai tarafından Staria 2.2 CRDi Elite AT 4X2 şeklinde duyuruldu.

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