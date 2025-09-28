IAC 2025 Sydney başlıyor — Türkiye Pavilyonu dünya sahnesinde

IAC 2025 Sydney'de başlıyor: Türkiye Pavilyonu sahnede

Dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), yarın Sydney'de başlıyor. Türkiye, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, sivil toplum ve üniversitelerden geniş katılımla kongrede temsil edilecek.

Türkiye Pavilyonu ve katılımcılar

29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IAC 2025'te Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda açılacak Türkiye Pavilyonunda SAHA İstanbul, ASELSAN, Ctech, DeltaV, Poloptech, ROKETSAN, Technocar, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, Türksat, İTÜ ve ODTÜ Türkiye'nin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini, bilimsel kapasitesini ve işbirliğine dayalı yaklaşımını uluslararası kamuoyuyla buluşturacak.

IAC 2026 Antalya hazırlıkları

Kongre sırasında, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. IAC için yürütülen hazırlıklar, sunumlar, ikili görüşmeler ve tanıtım etkinlikleriyle paylaşılacak. Uluslararası uzay ajansları, küresel şirketler, bilim insanları ve sektör temsilcileriyle yürütülecek temaslar kapsamında IAC 2026 Antalya için ön kayıt ve katılım talepleri toplanacak; organizatör Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) yönetimi ile üye kuruluşlara hazırlık sürecine ilişkin ilerleme raporları sunulacak.

Yetkililerden değerlendirmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamasında, Milli Uzay Programı doğrultusunda uzay alanındaki kabiliyetleri geliştirme ve küresel işbirliklerini güçlendirme yönündeki kararlılığa vurgu yaparak şunları kaydetti: "77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin önümüzdeki yıl Antalya'da gerçekleştirilecek olması, bu doğrultudaki iddia ve irademizin tescili niteliğindedir. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, girişimcileri ve karar vericileri bir araya getirecek bu organizasyon, ülkemizin teknoloji, üretim ve inovasyon gücünün dünyaya tanıtılması için önemli bir platform işlevi görecek. Uzayın farklı sahalarında yeni işbirliklerine kapı aralayacak. Ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı uluslararası bilimsel etkinlik olacak. IAC 2026 Antalya'yı, gençlerimiz için yeni ufuklar açacak olması dolayısıyla da kıymetli ve önemli buluyoruz."

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise Türkiye Pavilyonu'nun rolünü şöyle özetledi: "Türkiye Pavilyonu, uydudan, faydalı yüke, fırlatma araçlarından yer istasyonlarına ve yazılım-algoritma çözümlerine ilişkin üretim ve inovasyon kabiliyetlerimizi ticarileştireceğimiz bir hızlandırıcı olacak. Sydney'de sorumlu ve güvenli uzay vizyonuyla, savunma ve havacılık sanayimizin çift kullanımlı teknolojilerini ve uzaya özgün teknolojilerimizi küresel ekosistemiyle buluşturacak, ev sahipliği yapacağımız IAC 2026'yı, Türkiye'nin mühendislik aklını ve üretim disiplinini dünya ligine taşıyan dönüştürücü bir eşik haline getireceğiz."

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da "Türkiye Pavilyonu ile sadece teknolojik yetkinliklerimizi değil, aynı zamanda Türkiye'nin büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de dünyaya göstereceğiz. Hedefimiz, IAC 2026'yı tarihin en yüksek katılımlı ve en etkili Uluslararası Uzay Kongresi haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Not: Kongre süresince Türkiye pavilyonu aracılığıyla işbirliği fırsatları, ikili görüşmeler ve tanıtım etkinlikleri yoğun şekilde yürütülecek.