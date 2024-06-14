IBAN'dan para gönderenlere acil duyuruldu! Bayram öncesi bilmeyen yandı

Altın ve para piyasalarının uzman isimlerinden İslam Memiş, dokuz günlük tatil öncesi kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, uyarısında "IBAN kullanmayın" ifadelerini kullandı.

TV100'ün "Günün Rotası" adlı programına konuşan İslam Memiş, tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Memiş, dokuz günlük tatil boyunca evde fiziki altın ve nakit bulundurulmaması gerektiğini vurgulayarak, hırsız davet edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.





Bayram süresince vatandaşların mal varlıklarına dikkat etmeleri ve hırsızlara kesinlikle bir fırsat vermemeleri gerektiğini anlatan İslam Memiş, ayrıca "IBAN'lı bir ürün satın alırsanız ve transfer ettiğiniz tutar firmaya ait değilse risk altında olabilirsiniz. Biz IBAN kullanarak para transferi yapılmasına karşıyız" diye konuştu.

İslam Memiş, tatil beldesinde arazi satın almak isteyenlere, satın almak için en iyi zamanın sonbahar veya kış ayları olduğunu vurguladı.