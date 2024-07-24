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IBM'in İkinci Çeyrek Gelirleri Yükseliş Gösterdi

IBM, ikinci çeyrekte gelirini artırarak 15,8 milyar dolara ulaştı, net kar ise 1,8 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:58
IBM'in İkinci Çeyrek Gelirleri Yükseliş Gösterdi

IBM'in İkinci Çeyrek Gelir Raporu

Amerikan teknoloji devi IBM, 2023 yılının ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde gelirini yüzde 2 artırarak 15,8 milyar dolar seviyesine çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Net Kar ve Hisse Başına Kar Rakamları

IBM'in net karı da aynı dönemde, geçen yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde 16 artış göstererek 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu rakam 1,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde IBM'in hisse başına karı ise 1,72 dolardan 1,96 dolara yükseldi.

Yönetici Açıklamaları

IBM'in CEO'su Arvind Krishna, şirketin mali sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir ve serbest nakit akışındaki artış sayesinde güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiklerini belirtti. Krishna, "Müşterilerin teknoloji ve kurumsal yapay zeka alanındaki uzmanlığımız için IBM'e olan yönelimini sürdürüyoruz. Üretken yapay zekaya yönelik portföyümüz, geçen yıl piyasaya sürdüğümüz watsonx ile birlikte 2 milyar doları aştı," dedi.

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