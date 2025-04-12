IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı İstanbul'da Yapıldı

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı etkinliği, TÜBİTAK ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan katıldı.

Bakan Gönüllü: Türkiye'nin Hedefi Küresel İnovasyonda Lider Olmak

Etkinliğin açılışında konuşan Gönüllü, Türkiye'nin son 20 yılda üretim, araştırma ve inovasyon alanlarında canlı bir ekosistem geliştirdiğini belirtti. Gönüllü, kritik teknolojilerin tasarımcısı, geliştiricisi, üreticisi ve küresel ihracatçısı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne net ve geleceğe dönük politikalarla öncülük ettiklerini ifade eden Gönüllü, "Akıllı üretimden yapay zeka destekli hizmetlere, siber güvenlikten yüksek performanslı bilgi işlem alanına kadar inovasyon politikalarımızı Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geleceğe uygun şekilde yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

Gönüllü, 2023'te katıldıkları Dijital Avrupa Programı aracılığıyla 70'ten fazla kurum ve kuruluşun yaklaşık 8 milyon avro hibe almaya hak kazandığını belirtti ve bu gelişmenin, Türkiye'nin Avrupa'nın dijital dönüşümünde etkin bir katkı sağladığını gösterdiğini ifade etti.

TÜBİTAK: Türkiye'nin Yükselen Statüsü

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, devam eden Ufuk Avrupa Programı'nda 1071 Türk katılımcının 654 projede yer aldığını ve 332,8 milyon avro fon sağlandığını aktardı. Türk koordinatör sayısının 50'ye ulaştığını belirten Doğan, bu durumun Türkiye'nin Avrupa araştırma ortamındaki yükselen statüsünün güçlü bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Doğan, TÜBİTAK'ın destek mekanizmalarının önemine vurgu yaparak, son 4 yılda 2 bin 112 araştırmacının TÜBİTAK teşviklerinden yararlandığını bildirdi.

Wyganowski: Yeni Ortaklıklar İçin Önemli Fırsat

Wyganowski, etkinliğin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin yanı sıra üye ülkelerden de gelen yüzlerce katılımcı, bu etkinliği yeni ortaklıklar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve Ufuk Avrupa'nın stratejik öncelikleriyle uyum sağlamak için benzersiz bir platform haline getirmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen "IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı" etkinliği TÜBİTAK ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen "IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı" etkinliği TÜBİTAK ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.