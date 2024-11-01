DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı

IEA Başkanı Fatih Birol, 2025'te ticaret savaşlarının başlamasından kaygı duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:40
IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı

IEA Başkanı Fatih Birol Uyarılarda Bulundu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, temiz enerji teknolojilerindeki hızlı büyümenin getirdiği rekabet ortamında ülkelerin ticari tedbirlere başvurabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, Birol, 2025 yılının "dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl" olabileceği konusundaki kaygısını dile getirdi.

TÜSİAD Etkinliği ve Petrol Piyasaları

Birol, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "Enerji, Sanayi ve Ticaret Üçgeninde Dünya ve Türkiye için Değerlendirmeler" konulu etkinlikte, global enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve bunların sanayi ve ticaret üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Geleceğe yönelik petrol piyasası öngörülerine değinen Birol, herhangi bir büyük jeopolitik gelişme yaşanmazsa önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde petrol piyasalarında rahat bir döneme girileceğini belirtti. Ayrıca, 2025'te petrol fiyatlarının arzın talebi aşması nedeniyle aşağı yönlü baskıda olacağını ve bunun Türkiye gibi petrol ithalatına bağımlı ülkeler için olumlu olduğunu kaydetti.

Doğal Gaz ve Temiz Enerji Yatırımları

Doğal gaz piyasalarında, Katar ve ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin tamamlanmasının büyük bir arz beklediğini vurgulayan Birol, son 40 yılda inşa edilen doğal gaz tesislerinin yarısının önümüzdeki 3 yıl içinde devreye gireceğini, bunun da doğal gaz fiyatlarına olumlu yansıyacağını aktardı.

Elektrik Talebindeki Büyüme

Son 10 yılda elektrik talebinin enerji talebinden iki kat daha fazla büyüdüğüne dikkat çeken Birol, önümüzdeki 10 yılda bunun altı kat daha fazla artacağını öngördüğünü ifade etti. Ayrıca, dünya genelinde inşa edilen elektrik santrallerinin %85'inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını belirtti.

Sanayi Dönüşümü ve Rekabet

Birol, sanayi sektöründe gerçekleşen dönüşümü internet devrimindeki değişim ile kıyaslayarak, ülkelerin bu yeni teknolojilerle rekabet gücünü artırmak için çeşitli ticaret tedbirlerine başvuracağını ifade etti. ABD'deki Inflation Reduction Act yasası ve Hindistan'ın sağladığı teşviklerle birlikte Avrupa Birliği'nin de bu yarışta yer alacağını belirtti.

Sonuç ve Gelecek Kaygıları

Birol, "2025 yılı, dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl olabilir," diyerek bu konudaki önemli kaygısını da dile getirdi. Temiz enerji yatırımlarının dünya genelinde %85 oranında gelişmiş ülkeler ve Çin'de yoğunlaştığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçten nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlikler üzerinde durdu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Safran Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı
2
Acil 50.000 TL arayan o bankaya koşuyor! En düşük faizle akın akın kredi verilecek!
3
IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı
4
ABD Enerji Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek Kar Raporu
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan INSIDER Açıklamaları
6
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
7
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de