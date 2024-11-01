IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı

IEA Başkanı Fatih Birol Uyarılarda Bulundu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, temiz enerji teknolojilerindeki hızlı büyümenin getirdiği rekabet ortamında ülkelerin ticari tedbirlere başvurabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, Birol, 2025 yılının "dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl" olabileceği konusundaki kaygısını dile getirdi.

TÜSİAD Etkinliği ve Petrol Piyasaları

Birol, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "Enerji, Sanayi ve Ticaret Üçgeninde Dünya ve Türkiye için Değerlendirmeler" konulu etkinlikte, global enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve bunların sanayi ve ticaret üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Geleceğe yönelik petrol piyasası öngörülerine değinen Birol, herhangi bir büyük jeopolitik gelişme yaşanmazsa önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde petrol piyasalarında rahat bir döneme girileceğini belirtti. Ayrıca, 2025'te petrol fiyatlarının arzın talebi aşması nedeniyle aşağı yönlü baskıda olacağını ve bunun Türkiye gibi petrol ithalatına bağımlı ülkeler için olumlu olduğunu kaydetti.

Doğal Gaz ve Temiz Enerji Yatırımları

Doğal gaz piyasalarında, Katar ve ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin tamamlanmasının büyük bir arz beklediğini vurgulayan Birol, son 40 yılda inşa edilen doğal gaz tesislerinin yarısının önümüzdeki 3 yıl içinde devreye gireceğini, bunun da doğal gaz fiyatlarına olumlu yansıyacağını aktardı.

Elektrik Talebindeki Büyüme

Son 10 yılda elektrik talebinin enerji talebinden iki kat daha fazla büyüdüğüne dikkat çeken Birol, önümüzdeki 10 yılda bunun altı kat daha fazla artacağını öngördüğünü ifade etti. Ayrıca, dünya genelinde inşa edilen elektrik santrallerinin %85'inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını belirtti.

Sanayi Dönüşümü ve Rekabet

Birol, sanayi sektöründe gerçekleşen dönüşümü internet devrimindeki değişim ile kıyaslayarak, ülkelerin bu yeni teknolojilerle rekabet gücünü artırmak için çeşitli ticaret tedbirlerine başvuracağını ifade etti. ABD'deki Inflation Reduction Act yasası ve Hindistan'ın sağladığı teşviklerle birlikte Avrupa Birliği'nin de bu yarışta yer alacağını belirtti.

Sonuç ve Gelecek Kaygıları

Birol, "2025 yılı, dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl olabilir," diyerek bu konudaki önemli kaygısını da dile getirdi. Temiz enerji yatırımlarının dünya genelinde %85 oranında gelişmiş ülkeler ve Çin'de yoğunlaştığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu süreçten nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlikler üzerinde durdu.