IEA: Küresel Elektrik Talebinin %85'i Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelecek

Küresel Elektrik Talebinde Önemli Artış Bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Elektrik 2025 raporunda, 2027 yılına kadar dünya genelinde elektrik talebinin her yıl yaklaşık %4 oranında büyüyeceğini bildirdi. Bu büyümenin %85'inin gelişmekte olan ekonomilerden geleceği öngörülüyor. Artışın sebebi, sanayi üretiminde artan elektrik kullanımı ve ulaşım sektöründe hızlanan elektrifikasyon olarak belirtiliyor.

Japonya'nın Elektrik Tüketiminin Üzerinde Büyüme

Küresel elektrik talebinin, 2027 yılına kadar her yıl Japonya'nın yıllık elektrik tüketiminden daha fazla artacağı tahmin ediliyor. Özellikle Çin, bu talep artışında dikkat çekiyor. 2020'den bu yana elektrik talebi, ülkenin genel ekonomik büyümesinden daha hızlı artarak, 2024'te %7’lik bir yükseliş göstererek 2027'ye kadar %6'lık ortalama bir büyüme bekleniyor.

Çin'in Sanayi Sektörü Öncelikli Rol Oynuyor

Çin'deki elektrik talebi artışına, sanayi sektörü öncülük ederken, geleneksel enerji yoğun sektörlerin yanı sıra elektrik yoğun üretim faaliyetleri bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve veri merkezleri gibi hızlı gelişen teknolojiler talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

A.B.D. ve AB'de Elektrik Talebinde Beklentiler

A.B.D.'de elektrik talebinde önemli bir artış öngörülüyor, bu süreçte Kaliforniya'nın mevcut elektrik tüketimine eşdeğer bir talep sisteme eklenecek. Avrupa Birliği’nde ise, talep artışının daha sınırlı olacağı tahmin ediliyor, zira enerji krizinin etkisiyle 2022 ve 2023'te yaşanan keskin düşüşlerin ardından, talebin 2027'de ancak 2021 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik İhtiyacı Karşılanacak

Rapora göre, özellikle yenilenebilir enerji ile nükleer gibi düşük emisyonlu enerji kaynaklarındaki büyümenin, küresel elektrik talebini 3 yıl boyunca karşılaması öngörülüyor. Güneş enerjisi üretiminin 2027'ye kadar küresel elektrik talebindeki büyümenin yaklaşık yarısını karşılaması bekleniyor.

Güneş Enerjisinin Payı Artıyor

Çin, A.B.D. ve Hindistan'da, güneş enerjisinin yıllık elektrik üretimindeki payının %10'a ulaşması bekleniyor. 2022 yılında AB'de güneş enerjisi üretimi, kömürden daha fazla olmanın yanı sıra, elektrik karışımındaki payı %10'u aştı.

Karbon Emisyonları ve Elektrik Sistemleri Zorlukları

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, raporda küresel elektrik talebindeki hızlanmanın enerji sistemlerinde yaşanan değişikleri temsil ettiğini belirtti. Hükümetler için güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzının sağlanması konusunda zorluklarla karşılaşılması gerektiğini vurguladı. Gelişmiş ekonomilerde duraklama sonrası artışın öngörülmesi, politika yapıcılarının bu dinamiklere dikkat etmelerini gerekli kılıyor.