Ifo: Alman İş Dünyasının Güveni Eylülde Azaldı, Endeks 87,7'ye Geriledi

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, altı aydır süren artış trendinin ardından eylülde beklenmedik biçimde düştü. Merkezi Münih'te bulunan Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan ankete yaklaşık 9 bin firmanın katıldığı bildirildi.

Ifo verileri: İş ortamı ve beklentiler zayıfladı

Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta 88,9 iken eylülde 87,7'ye geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 89,3 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Ifo Beklentiler Endeksi eylülde 91,4'ten 89,7'ye, Mevcut Durum Endeksi ise 86,4'ten 85,7'ye indi.

Sektörel görünüm ve uzman yorumları

Ankete göre imalat sektörlerinde hem mevcut durum hem de gelecek beklentilerinde kötüleşme görüldü; yeni siparişlerde yeniden düşüş yaşandı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğunu ve beklentilerinin belirgin şekilde olumsuzlaştığını belirterek: "Ekonomide toparlanma beklentileri geriledi."

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger ise mevcut iş durumunun 2008 finansal krizi ve Kovid-19 salgını dönemlerindeki kadar kötü olduğunu vurgulayarak: "Büyüme beklentilerini sürdürülebilir şekilde artırmak için algılarda kayda değer bir değişiklik gerekiyor. Ancak bunun nereden geleceği şu anda belirsiz."

Ekonomik görünüm: Büyüme neden zorlanıyor?

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %0,3 büyüme kaydederken ikinci çeyrekte %0,1 daralma yaşadı. Özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, ülke ekonomisinin kırılganlığını korumasına neden oluyor.

Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi faktörler, ekonominin sürdürülebilir büyüme elde etmesini zorlaştırıyor.