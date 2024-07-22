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İGSAŞ, Samsun'daki Yeni Gübre Fabrikasını Açtı

İGSAŞ, Samsun'da devreye aldığı yeni gübre fabrikası ile üretim kapasitesini artırarak, tarım sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:21
İGSAŞ, Samsun'daki Yeni Gübre Fabrikasını Açtı

İGSAŞ, Yeni Gübre Fabrikasını Faaliyete Geçirdi

İGSAŞ, Samsun'da yer alan yeni gübre üretim tesisini resmen devreye aldığını duyurdu. Şirket, 60 milyon dolarlık yatırımla inşaatına 2022 yılında başladığı fabrikanın iki yıl içinde aktif hale geldiğini açıkladı.

Üretim Kapasitesi Artıyor

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, tesisin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yeni fabrikamız, Türkiye tarımının değişen ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Esnek yapısıyla pek çok gübre çeşidini üretme kapasitesine sahibiz.” ifadelerini kullandı.

NP-NPK ve Organomineral Gübre Üretimi

Ünal, tesisin Türk tarımına katkı sağlayacak gübreleri üreteceğine dikkat çekerek, “NP-NPK ile organomineral gübrelerin üretimini gerçekleştirerek, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız.” açıklamasında bulundu.

Kapasite Artışı ve İstihdam

Yeni tesis sayesinde yıllık kompoze gübre üretim kapasitesinin 277 bin 900 tondan 555 bin 800 tona çıkarılacağı bilgisini veren Ünal, “Böylece sektörde daha önce üretmediğimiz OMG ürünler de dahil olmak üzere özel formülasyonlar geliştireceğiz.” dedi.

Tarımda Gübre Tüketimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de yıllık 6,5-7 milyon ton gübre tüketiliyor, bunların 2-2,2 milyon tonu kompoze gübrelerden oluşuyor. Ünal, Karadeniz Bölgesi'ndeki gübre ihtiyacını da göz önünde bulundurarak, üretim kapasitesinin bu ihtiyacı karşılamak için önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

“50 yılı aşan bilgi birikimimizle sektörde inovatif ve sürdürülebilir çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

İGSAŞ, Samsun'daki yeni gübre fabrikasını devreye aldığını duyurdu. Açıklamada, İGSAŞ Genel Müdürü...

İGSAŞ, Samsun'daki yeni gübre fabrikasını devreye aldığını duyurdu. Açıklamada, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal'ın görüşlerine yer verildi.

İGSAŞ, Samsun'daki yeni gübre fabrikasını devreye aldığını duyurdu. Açıklamada, İGSAŞ Genel Müdürü...

İGSAŞ, Samsun'daki yeni gübre fabrikasını devreye aldığını duyurdu. Açıklamada, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal'ın görüşlerine yer verildi.

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