DOLAR
35,94 0,06%
EURO
37,17 -0,28%
ALTIN
3.264,27 -0,27%
BITCOIN
3.574.782,83 1,82%

İHKİB, Design2Future Zirvesi'nde Dijital Dönüşümü Tartıştı

İHKİB, Design2Future Zirvesi'nde dijital dönüşüm, AB destekleri ve hazır giyim sektörünün geleceği hakkında önemli gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:01
İHKİB, Design2Future Zirvesi'nde Dijital Dönüşümü Tartıştı

İHKİB, Design2Future Zirvesi'nde Dijital Dönüşümü Tartıştı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), dijital dönüşüm ve yeşil projeleri masaya yatırdığı Design2Future Zirvesi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Coştu'dan Önemli Destek Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Coştu, KOSGEB tarafından sağlanan 20 milyon TL'ye kadar destek imkanıyla dijital dönüşüm destek programının önemine vurgu yaptı. Coştu, "Hazır giyim ve tekstil sektörü, Türkiye'deki istihdam ve ihracatta kritik bir konuma sahip. Bu sektörlerin korunması, ülke geleceği açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.

Küresel Rekabet ve Yapısal Dönüşüm

Son dönemlerde artan küresel rekabet baskısının sektörün maliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Coştu, "Sektörümüz içinde yapısal dönüşümlere ihtiyaç var. Uzun vadede rekabet edebilmek için dijital dönüşüme odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

İHKİB'in Dijital Dönüşüm Projesi

IHKİB’in yürüttüğü Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi (METAMORPHOSIS) kapsamında, AB IPA projeleri aracılığıyla toplamda 10,4 milyon avro hibe desteği sağlandı. Proje, sektörün mevcut durumunu analiz ederek, AB Dijital Tek Pazar Stratejisi doğrultusunda bir yol haritası geliştirdi.

Dijital Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, 125 KOBİ’ye dijital moda tasarımı eğitimi verildiğini ve 60 öncelikli firma için dijital olgunluk değerlendirmesi yapıldığını kaydetti. Ayrıca, 100'den fazla KOBİ’ye dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti sunulduğu belirtildi.

AB'den Sağlanan Hibeler

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinkas, Avrupa Birliği’nde 1,3 milyon kişi istihdam eden tekstil ve hazır giyim sektörünün yıllık cirosunun 167 milyar avroya ulaştığını ifade etti. Türkiye'deki firmaların, büyük dünya markalarıyla iş birliği yaparak öne çıktığını ve AB'nin Türkiye’ye sağladığı çeşitli desteklerle yeşil dönüşüm sürecinin ivmeleneceğini vurguladı.

Sonuç olarak

Dijital dönüşüm, hazır giyim sektörünün rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, iş gücünün kalitesini de yükseltme fırsatı sunuyor. Design2Future Zirvesi, bu dönüşüm sürecinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İHKİB’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğü "Tasarımdan Üretime Hazır Giyim...

İHKİB’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğü "Tasarımdan Üretime Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği IPA projeleri aracılığıyla 10,4 milyon avroluk hibe desteği sağlandı. Etkinlikte İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, konuşma yaptı.

İHKİB’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğü "Tasarımdan Üretime Hazır Giyim...

İHKİB’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğü "Tasarımdan Üretime Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, Avrupa Birliği IPA projeleri aracılığıyla 10,4 milyon avroluk hibe desteği sağlandı. Etkinlikte İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak Ayında Mevsim Etkisiz TÜFE Yüzde 3,38 Artış Gösterdi
2
İspanya Hükümeti Haftalık Çalışma Süresini 40'tan 37,5 Saate İndiriyor
3
İtalya Rekabet Kurumu'ndan GLS'ye 8 Milyon Euro Ceza
4
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar
5
TCMB, Üç Farklı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
6
Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Çip Fiyatlarına Yanıt Verdi
7
Türk Lirası Reel Değerinde 5 Yılın Zirvesi: Endeks 75,44'e Ulaştı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!