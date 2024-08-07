İhracatçılara 5 Milyar Liralık Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik önemli bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bolat, "Bakanlık olarak bütçemiz ve tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanındayız. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek 5 milyar lira talep ettik," şeklinde konuştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı Başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliklerinden biri olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection - IFCO) 6. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Bolat, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün seçenekleriyle küresel pazarda önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

İhracat Hedefleri ve Başarılar

Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 255,4 milyar dolar mal ve 101,2 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, dış ticaret açığının 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürüldüğünü vurguladı. Bu yıl nihai hedeflerinin 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı olduğunu belirtti.

İhracatçılar İçin Yeni Destekler

Bakan Bolat, ihracatçıların başarılarına destek olmak amacıyla bütçelerinde önemli değişiklikler yaptıklarını ifade etti. "Yılın başında 38 milyar lira olan bütçemizin %60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Bu desteği artırmak için yeni adımlar atıyoruz," dedi.

Tekstil Sektörüne Özel Vurgu

Bolat, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün önemine de değindi; "Bu sektör bizim için çok kıymetli. Belirli zorluklara rağmen, önümüzdeki dönemde yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkacağını öngörüyoruz," şeklinde konuştu.

IFCO'ya Destek ve Katılım

Bolat, IFCO'nun artık bir marka haline geldiğini ve etkinliğin dünya çapında ilgi gördüğünü belirtti. İstanbul'un moda merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Bolat, katılımcılara destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinliklerin ardından, açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat, stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.