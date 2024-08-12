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İhracatçılara Eğitim Desteği: İhracat Akademisi Kuruluyor

Ticaret Bakanlığı, YÖK işbirliğiyle İhracat Akademisi'ni hayata geçirerek ihracatçılara eğitim desteği sunacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:43
İhracatçılara Eğitim Desteği: İhracat Akademisi Kuruluyor

İhracatçılar için yeni bir dönüm noktası

Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile işbirliği yaparak ihracatçılara yönelik eğitim programı sunacak olan İhracat Akademisi'ni kuruyor. Bu akademi sayesinde, ihracatçılar daha donanımlı hale gelerek uluslararası pazarda rekabetçi avantaj elde edecekler.

Eğitimlerde yer alacak isimler

Akademi kapsamındaki eğitimler, bakanlık uzmanları, sektörün deneyimli temsilcileri ve akademik kadrodan oluşan öğretim üyeleri tarafından verilecek. Bu sayede katılımcıların bilgi ve deneyimle donatılması hedefleniyor.

Protokol İmza Töreni

İhracat Akademisi'nin tanıtımına yönelik ilk adım, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla yarın saat 10.00’da yapılacak olan "Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni" ile atılacak.

Türkiye'nin ihracat hedefleri

Yürütülecek eğitim faaliyetleri ile Türkiye'nin ihracat kapasitesinin artması ve yeni ihracat rekorlarının kırılması bekleniyor. İhracat Akademisi, ülkemizin yetişmiş insan gücüne değer katmayı da amaçlıyor.

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