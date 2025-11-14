İhracatta Yeni Rota: Afrika

Ali Başyazıcıoğlu Holding Başkanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, Türk ihracatının sürdürülebilir büyümesi için Afrika'nın stratejik önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:04
İhracatta Yeni Rota: Afrika

İhracatta Yeni Rota: Afrika

Ali Başyazıcıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, Türk ihracatının sürdürülebilir büyümesi için Afrika kıtasının stratejik önemine vurgu yaptı. Başyazıcıoğlu, "Türkiye bugün üretim kapasitesi, coğrafi konumu ve girişimci iş dünyasıyla yatırımcılar için güvenli bir liman konumunda. Ancak ihracatta kalıcı başarı için yeni pazarlara açılmak zorundayız. Afrika kıtası bu anlamda sadece ticaret değil, aynı zamanda uzun vadeli ortaklıklar için de büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

Pandemi Sonrası Yeni Pazar Arayışı

Pandemi sonrası dönemde dünya ekonomisi, tedarik zincirlerinde meydana gelen kopmalar, gümrük işlemlerindeki sıkıntılar ve politika kısıtlamaları nedeniyle zorlandı. Bu değişimler üretim ve ihracat süreçlerini doğrudan etkiledi; Türk iş insanları ise sürdürülebilir ihracat için yeni müşteriler ve pazarlar aramaya devam etti. Bu arayışta öne çıkan bölge Afrika oldu.

Afrika ile Diplomasi ve Ticari İlişkilerin Güçlenmesi

2000'li yıllardan itibaren Türkiye-Africa ticari ilişkileri istikrarlı biçimde büyüdü. Başyazıcıoğlu, diplomatik temasların artmasının ticareti desteklediğini belirterek, "Afrika ile her gün daha da ileriye giden bir ilişkimiz var. Ortak tarihimizden beslenen ilişkilerimiz, açılan elçilikler, Türk Hava Yolları’nın artan sefer sayısı ve yapılan ikili anlaşmalar sayesinde diplomatik iş birliğimiz en üst seviyeye taşındı. Şimdi bu süreci ekonomik açıdan daha ileriye götürüp, iki tarafın da kazançlı çıkabileceği alanları ön plana çıkarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altyapı İhtiyacı ve Müteahhitlik Fırsatları

Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, Afrika’da yıllık yaklaşık 200 milyar dolar değerinde altyapı yatırımı ihtiyacı bulunuyor. Başyazıcıoğlu, enerji, gıda, otelcilik ve inşaat sektörlerinde kıtada fırsatları araştırtıklarını söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Ekonomi yönetimimizin aldığı kararların etkisini yavaş yavaş görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu kararların bir kısmı Eximbank ile ilgili. Hem sermayesinin artırılması hem de farklı ülkelerin Eximbank’larıyla yapılan anlaşmalar sayesinde yüklenici firmalarımızın finansmana erişimi geçmiş yıllara göre daha kolay hale geldi. Teminat mektubu konusunda da farklı çalışmalar yürütülüyor. Türk iş insanları olarak devletimizin de çok desteklediği bu süreçten çok umutluyuz."

Üretim Yatırımları ve Uzun Vadeli Ortaklıklar

İnşaatın yanı sıra Türk şirketleri Afrika’da üretim yatırımlarını da artırdı; ağır sanayi, tekstil, hızlı tüketim ve perakende gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldı. Başyazıcıoğlu, kıtanın hammadde zenginliğine değinerek, "Afrika ülkeleri hammadde açısından zengin bölgeler. Bunun yanında sömürgeci şirketlerden kurtulup sahip oldukları madenleri millileştirme yolunda attıkları adımlar artıyor. Emtia fiyatlarının geldiği seviye ortada. Afrika’da çok sayıda ülke Türkiye ile savunma sanayi iş birliği anlaşması imzalıyor. Güvenlik anlamında daha net bir tablo çizen kıtada, hızla artan genç nüfus ile Türkiye gibi sanayileşmede tecrübeli bir ülkenin iş birliği sağlanabilirse, 2030’lu yıllarda Türkiye - Afrika ortaklığı büyüme ve değer oluşturma açısından dönüm noktası olabilir" dedi.

Finans Sektörüne Çağrı

Başyazıcıoğlu, Türk finans kurumlarının Afrika’da daha etkin rol alması gerektiğini belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı: "Afrika kıtasında tam ölçekli faaliyet gösteren bir Türk bankası bulunmuyor. İşler çoğunlukla temsilcilik düzeyinde yürütülüyor. Oysa Fransız bankaları 25 ülkede, İngiliz bankaları ise 12 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türk bankalarının da Afrika’da daha etkin olması, hem ikili ekonomik ilişkilere hem de ülkemizin dış ticaretine önemli katkı sağlayacaktır."

ALİ BAŞYAZICIOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞÜKRÜ TAMER BAŞYAZICIOĞLU

ALİ BAŞYAZICIOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞÜKRÜ TAMER BAŞYAZICIOĞLU

ALİ BAŞYAZICIOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞÜKRÜ TAMER BAŞYAZICIOĞLU

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar, Bulgar Mevkidaşı ile Avrupa'nın Enerji Tedarikini Görüştü
2
TürkAkım 9. Yılında: Türkiye ve Avrupa için Stratejik Rus Gazı Rotası
3
Mevsimden Arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE Eylülde Aylık %2,71 Arttı
4
Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak: Almanya ve ABD'de fabrika ve ofis birleştirmesi
5
Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları: Ocak-Ağustos Harcama 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira
6
ABD'nin Cari Açığı Dördüncü Çeyrekte Yüzde 2 Daraldı
7
Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı