İhtiyaç sahibi ailelere devlet kuşu kondu! Tek kişi başvursa yeter: 1250 TL yatırılacak

Aile Destek Programı, ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara önemli bir destek sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan bu program sayesinde dar gelirli aileler, belirli şartları yerine getirerek destek ödemelerine hak kazanıyorlar.



1250 TL'YE KADAR DESTEK ÖDEMESİ





Program kapsamında yapılan destek ödemeleri, haneye giren maaşa ve çocuk sayısına göre düzenleniyor. Minimum 850 TL ile 1250 TL arasında destek almak mümkün oluyor. Ayrıca, çocuk sayısına göre ek ödemeler de yapılarak ailelerin daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlanıyor.

Elektrik faturası için de ek destekler mevcut. Ailelerin kullanılan kilowatta göre yapılan ödemeler, 130 TL ile 260 TL arasında değişiyor. Bu sayede aileler, faturalarını ödemekte daha rahat bir duruma geliyorlar.

Programın uzatılması da dar gelirli aileler için önemli bir haber oldu. Temmuz ayında sona ereceği düşünülen program, bir yıl daha uzatılarak vatandaşların destek almasına devam edilecek.

Tüm bu destek ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor, bu da vatandaşların kolayca ödemelerini alabilmelerini sağlıyor. Aile Destek Programı, dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletiyor ve yaşam standartlarını yükseltmeye katkı sağlıyor. Vatandaşlar bu program sayesinde ek ödemelerle birlikte hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürebiliyorlar.