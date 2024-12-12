IIF, Küresel Ekonomik Büyümenin 2025’te Yavaşlayacağını Açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yayımladığı Küresel Değişimin Dalgalarında Yol Almak başlıklı Sermaye Akışları Raporu'nda, küresel ekonomik büyümenin 2024’te %2,9 seviyesinden 2025’te %2,7'ye düşeceğini öngördüğünü duyurdu.

Raporda, gelişmekte olan piyasalarda büyümenin ise 2024’te %4 seviyesinden 2025’te %3,8'e gerilemesinin beklenildiği belirtildi. Bu tahminlerin, ticaret politikaları, daha geniş mali ve göç önlemleri ile artan jeopolitik riskler gibi faktörlerden etkileneceği vurgulandı.

IIF, yeni ABD yönetiminin olası politikalarının henüz devreye girmediğini, ancak etkilerinin gerçekleşmesi halinde küresel ekonomik görünümü önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade etti.

Ayrıca, gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışlarının, 2024 yılındaki 944 milyar dolar seviyesinden 2025’te 716 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor. Bu durumu etkileyen faktörler arasında Çin'e yönelik zayıf sermaye akışları, artan ticaret belirsizlikleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi döngüsünün öngörülenden daha yavaş gerçekleşmesi yer alıyor.

Son olarak, IIF, 2025 yılı için yalnızca iki faiz indirimi öngörmesi sebebiyle sermaye akışlarının daha zorlu bir ortamla karşılaşacağına ve bu durumun, riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahının da azalmış olabileceğine dikkat çekti.