İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Uygun fiyata arsa satışları başladı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ ASGARİ ÜCRETE ARSA SATIŞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü vatandaşlara uygun fiyatlı arsa ve arazi satışlarına devam ediyor. Güncel olarak satılacak arazi ihalelerine katılabilmek için vatandaşların İŞKUR kaydı olması gerekiyor. Aynı zamanda belirlenen teminat bedellerinin de yatırılması zorunlu. İhaleler açık artırma usulüyle yapılıyor ve en yüksek teklifte bulunan kişi arazinin yeni sahibi oluyor. Araziler satın alan kişiler tarafından tarımsal ve ticari faaliyetler için kullanılabiliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü güncel arsa satışları ve satışların detaylı bilgileri şu şekilde;





AMASYA MERKEZ

Tahmin edilen ihale bedeli: 30,000.00 Türk Lirası

Teminat bedeli: 7,500.00 Türk Lirası

Yüzölçümü: 1,199.72 metrekare

İhale tarihi: 21/05/2024

İhale saati: 13:30

İhale yeri: Amasya / Merkez

Detaylı bilgi ve iletişim için: Amasya Milli Emlak Dairesi

DENİZLİ BOZKURT

Tahmin edilen ihale bedeli: 33,000.00 Türk Lirası

Teminat bedeli: 6,600.00 Türk Lirası

Yüzölçümü: 1,098.31 metrekare

İhale tarihi: 20/05/2024

İhale saati: 14:45

İhale yeri: Denizli

Detaylı bilgi ve iletişim için: Denizli Milli Emlak Dairesi

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ

Tahmin edilen ihale bedeli: 38,000.00 Türk Lirası

Teminat bedeli: 7,600.00 Türk Lirası

Yüzölçümü: 931.81 metrekare

İhale tarihi: 28/05/2024

İhale saati: 14:50

İhale yeri: Erzincan

Detaylı bilgi ve iletişim için: Erzincan Milli Emlak Dairesi