İkinci El Araç Ticareti İçin 60 Günlük Trafik Sigortası Dönemi Başlıyor

SEDDK'den Yeni Düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ikinci el araç satışı yapan işletmeler için asgari 60 günlük trafik sigortası uygulamasını duyurdu.

SEDDK'nın yaptığı açıklamada, 5 Aralık tarihinden itibaren motorlu araçların satış ya da devir işlemleri öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Yönetmelik Değişiklikleri

Ayrıca, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, SEDDK'nın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirleme yetkisi bulunduğu ifade edildi.

Bu yeni düzenleme ile işletmeler, 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırabilecekler. Bu tarih, sektör için önemli bir başlangıç anlamına geliyor.