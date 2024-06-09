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İkinci el otomobil fiyatlarında ibre düşüşte! Sıfır araç kampanyaları ve GSR II Regülasyonu etkisi

Türkiye’deki otomotiv sektörü, sıfır araç kampanyaları ve yaklaşan GSR II regülasyonu nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Bu gelişmeler, otomobil almayı planlayan tüketiciler için önemli ipuçları sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:17
İkinci el otomobil fiyatlarında ibre düşüşte! Sıfır araç kampanyaları ve GSR II Regülasyonu etkisi

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlarda düşüş

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Sıfır araçlarda yoğunlaşan kampanyalar ve 7 Temmuz’dan itibaren devreye girmesi beklenen “Genel Güvenlik Yönetmeliği” (GSR II) nedeniyle, ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş gözlemleniyor.

Geçtiğimiz yıl, otomotiv pazarında satışlar 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdı. Ancak otomotiv bulunurluğunda yaşanan sorunlar, arz-talep dengesinde bozulmalara yol açtı ve bu durum ikinci el otomobil fiyatlarının aşırı değerlenmesine neden oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ve birçok markanın sıfır araçlarda kampanyalarını yoğunlaştırması sonucunda, ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Bu gelişmeler, özellikle Kurban Bayramı öncesinde otomobil almayı planlayan tüketiciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Sektör temsilcileri, ikinci el araçların gerçek satış fiyatlarının son dönemdeki sıfır kilometre araç kampanyaları neticesinde düşüşe geçtiğini belirtiyor. Bu durum, ikinci el araç almayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Ancak sektör temsilcileri, ikinci el araç alımlarında kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yılın ilk çeyreğinde, 2. el pazarı enflasyon ve sıfır araç fiyatlarındaki artışın altında bir oranda, yüzde 8’lik bir değerlenme sağladı. Ancak mayıs ayında, son bir yılın en düşük fiyatlı 2. el pazarıyla karşı karşıya kalındı. Bu durum, yürürlüğe girecek olan GSR II regülasyonunun etkisiyle daha da belirginleşti.

Regülasyona göre, sıfır araç markaları, belli seviyede güvenlik donanımına sahip olmayan araçların tescilini ve satışını yapamayacak. Bu durum, 7 Temmuz’a kadar stoklarını eritmek zorunda olan sıfır araç markalarını agresif kampanyalar açıklamaya itti. Bu kampanyalar, sıfır araç fiyatlarında düşüşe neden oldu ve bu düşüş, 2. el fiyatlarında da negatif yönlü bir etki yarattı.

Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte 2. el fiyatlarında herhangi bir değişim beklenmiyor. Ancak uzun vadede, 2. el pazarının değeri, ekonomik koşullara bağlı olarak doğru seviyeye yükselecek. Bu süreçte, enflasyon, döviz kurları ve sıfır araç fiyatlarındaki değişimler, fiyat seyrinde belirleyici olacak.

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