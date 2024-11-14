İklim Finansmanı İçin Gelişmekte Olan Ülkelere Yıllık 1 Trilyon Dolar Öneriliyor

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda Önemli Öneri

Çin dışındaki gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla, 2030 yılına kadar yıllık en az 1 trilyon dolar finansmanın harekete geçirilmesi önerilmektedir. Bu öneri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) gündeme gelmiştir.

Yeni İklim Finansmanı Hedefi

Konferans kapsamında, tarafların Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef (NCQG) adı altında yeni bir iklim finansman hedefi için müzakereleri devam etmekte. Bu müzakereleri desteklemek üzere İklim Finansmanı Bağımsız Üst Düzey Uzman Grubu tarafından yayımlanan raporda, 2030 öncesi yapılacak olan yatırımlarda herhangi bir eksikliğin, sonraki yıllarda daha fazla baskı yaratabileceği vurgulanmaktadır.

Küresel Yatırım İhtiyacı

Raporda, iklim eylemi için öngörülen küresel yatırım ihtiyacının 2030'a kadar yıllık yaklaşık 6,3-6,7 trilyon dolar olacağı, bunun 2,7-2,8 trilyon dolarının gelişmiş ülkelerde, 1,3-1,4 trilyon dolarının Çin'de ve 2,3-2,5 trilyon dolarının ise diğer gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yer alacağı belirtilmektedir. 2035 için öngörülen yatırım ihtiyacı ise yıllık 7-8,1 trilyon dolar olarak hesaplanmaktadır.

Önemli Taahhütler Gerekli

Uluslararası kamu ve özel sektör kaynaklarından sağlanacak dış finansmanın, 2030’a kadar toplam yatırım ihtiyacının yılda 1 trilyon dolarını, 2035 yılına kadar ise yaklaşık 1,3 trilyon dolarını karşılaması gerektiği vurgulanmaktadır. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için, 2030’a kadar toplam iklim finansmanında 4 kat, dış finansmanda ise 6 kat artış gerektiği ifade edilmektedir.

Finansman Kapasitesinin Arttırılması

Gelişmiş ekonomilerden, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için gerekli finansmanı sağlamak üzere NCQG aracılığıyla inandırıcı taahhütler göstermeleri beklenmektedir. Bu durum, COP16'da 2020 için verilen yıllık 100 milyar dolarlık taahhüdün 3 katına çıkarılmasını gerektirmektedir.

Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Üzerine Öneriler

Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB) gibi kuruluşların borç verme kapasitelerini 2030'a kadar üç katına çıkarmaları gerektiği ifade edilmektedir. MDB'lerin bu alanda ilerleme kaydettiği, ancak hızlarının yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. Raporda, finansmandaki mevcut açığın kapatılması için yenilikçi çözümler geliştirilmesinin önemine de dikkat çekilmektedir.

Uluslararası İşbirliği ve Vergilendirme Çalışmaları

Raporda, yüksek emisyonlu sektörlere vergi uygulamaları getirilmesi gerektiği belirtilirken, COP28'de bu konuda çalışmaların başlatıldığı ifade edilmiştir. Ülkeler arasındaki koalisyonun genişletilmesi ve **COP30** desteğiyle önerilerin geliştirilmesi önemsenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.