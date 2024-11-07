İklimle Bağlantılı Finansal Riskler İçin Yeni Rehber Yayınlandı

İklim Riskleri Yönetimi İçin Yeni Bir Adım

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün iklimle bağlantılı finansal risklerini etkin bir şekilde yönetebilmesi amacıyla önemli bir rehber yayımladı. "Isı Haritası Metodolojileri Oluşturulmasına İlişkin Rehber" adı verilen bu çalışma, bankaların kredi portföylerinin iklim risklerine duyarlılığını anlamalarına yardımcı olacak.

Küresel Isınmanın Önemi

TBB'den gelen açıklamada, günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği belirtiliyor. Bu bağlamda, iklimle bağlantılı finansal risklerin ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal denetim otoriteleri için öncelikli konular arasında yer alıyor.

Isı Haritaları ve Metodolojiler

Açıklamada, iklim risklerinin ölçümüne yönelik en yaygın metodolojilerden birinin, bankaların kredi portföylerinin iklim risklerine karşı duyarlılığını gösteren ısı haritaları olduğu vurgulandı. Bu rehber, bankaların iklimle ilgili finansal riskleri daha etkili bir şekilde yönetebilmeleri için yol gösterici bir kaynak olarak tasarlanmıştır.

Çalışma Grubu ve Erişim

Isı haritası hazırlama metodolojisi, İklim Riskleri Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur. Rehbere ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.