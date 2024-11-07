DOLAR
34,24 -0,14%
EURO
36,94 -0,56%
ALTIN
2.936,46 -0,42%
BITCOIN
2.564.717,97 1,81%

İklimle Bağlantılı Finansal Riskler İçin Yeni Rehber Yayınlandı

TBB, bankacılık sektörüne yönelik iklim risklerini yönetmek için rehber hazırladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:25
İklimle Bağlantılı Finansal Riskler İçin Yeni Rehber Yayınlandı

İklim Riskleri Yönetimi İçin Yeni Bir Adım

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörünün iklimle bağlantılı finansal risklerini etkin bir şekilde yönetebilmesi amacıyla önemli bir rehber yayımladı. "Isı Haritası Metodolojileri Oluşturulmasına İlişkin Rehber" adı verilen bu çalışma, bankaların kredi portföylerinin iklim risklerine duyarlılığını anlamalarına yardımcı olacak.

Küresel Isınmanın Önemi

TBB'den gelen açıklamada, günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği belirtiliyor. Bu bağlamda, iklimle bağlantılı finansal risklerin ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal denetim otoriteleri için öncelikli konular arasında yer alıyor.

Isı Haritaları ve Metodolojiler

Açıklamada, iklim risklerinin ölçümüne yönelik en yaygın metodolojilerden birinin, bankaların kredi portföylerinin iklim risklerine karşı duyarlılığını gösteren ısı haritaları olduğu vurgulandı. Bu rehber, bankaların iklimle ilgili finansal riskleri daha etkili bir şekilde yönetebilmeleri için yol gösterici bir kaynak olarak tasarlanmıştır.

Çalışma Grubu ve Erişim

Isı haritası hazırlama metodolojisi, İklim Riskleri Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur. Rehbere ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da Eylül Ayında Sanayi Üretimi Düşüş Gösterdi
2
Ticaret Bakanı Bolat: Dış Ticarette İyileşmeler ve Gelecek Beklentileri
3
İklimle Bağlantılı Finansal Riskler İçin Yeni Rehber Yayınlandı
4
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de
5
Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
6
Garanti Bankası tek işleme 6000 TL veriyor! Tüm müşterilere bu sabah bildirildi
7
Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı'nda Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak