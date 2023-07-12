İlaçlara büyük zam duyuruldu! Yüzde 8'den 10'a çıktı: İşte ödenecek yeni ücretler

10 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen bir düzenlemeyle KDV oranlarında değişiklik yapıldı ve birçok ürüne zam geldi. Bu düzenlemenin etkileri arasında ilaçlar da yer aldı ve fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi ve bu artışın 15 bin ilaca yansıyacağı tahmin ediliyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlarda KDV oranının mali takibi sağlamak amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerektiğini belirtti. Saydan, yapılan yasal düzenlemeyle birlikte ilaçlarda KDV oranının yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldığını hatırlattı.





TEİS Genel Başkanı Saydan, yeni düzenlemenin hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) hem de vatandaşlara ek yük getireceğini ifade etti. Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin sembolik bir değere düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Saydan, ilaçların ertelenemeyen ve yerine ikame edilemeyen sağlık ihtiyaçları olduğunu söyledi. KDV artışının, devletin ilacı en büyük alıcı konumunda olduğu için devlete ek bir finansal yük getireceğini ve vatandaşların ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artışlar nedeniyle ek külfet oluşturacağını dile getirdi.

Saydan, gelişmiş ülkelerin devletlerin geri ödeme sistemi kapsamındaki yaşamsal ürünlerin vergilerini sıfır veya yüzde 1 olarak uyguladığını belirterek, KDV oranındaki değişiklikle 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatlarının bir kez daha artacağını ifade etti. Ayrıca, bu artışın eczacılar ve SGK tarafından karşılanmak zorunda kalınacağını söyledi ve vatandaşlarla paylaşmak istedikleri noktanın, artan KDV yükünün kendilerinden kaynaklanmadığı olduğunu belirtti.

Yaşanan bu değişiklikle birlikte ilaç fiyatlarına zam geleceği ve bu durumun vatandaşlar, eczacılar ve SGK için ek bir mali yük oluşturabileceği öngörülüyor.