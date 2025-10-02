İletişimde 5G Devrimi: Ülkeler 2G/3G Kapatmada Farklı Takvimler Uyguluyor

5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde iletişim altyapılarında önemli değişimler yaşanıyor. Ülkeler, eski nesil mobil teknolojileri kademeli ve farklı modellerle sonlandırma yoluna gidiyor.

Küresel görünüm

Dünya genelinde birçok ülke 5G'ye geçiş sürecinde 2G ve 3G'de farklı ve aşamalı kapatma seçenekleri işletiyor. Bu uygulamalar, operatörlerin şebeke modernizasyonu ve spektrum yönetimi stratejilerine göre değişkenlik gösteriyor.

Türkiye'de süreç

Türkiye'de ise 5G hizmetinin 1 Nisan...

MERTKAN ORUÇ - Dünya genelinde 5G'ye geçişle 2G ve 3G hizmetleri zamanla sonlandırılırken, Türkiye'de hizmet veren operatörler 2G, 3G ve 4,5G için 30 Nisan 2029'a kadar imtiyaza sahip.

