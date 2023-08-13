İlk kez ev alacaklara müjde: 1,20 faiz oranlı konut kredisi geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve gelen Cevdet Yılmaz, yaptığı bir açıklamasında ilk kez ev almak isteyenler için yeni bir konut kredisi açıkladı. Yılmaz'ın atıfta bulunduğu anlaşmanın detayları da yavaş yaval belli olmaya başladı. Dolayısıyla bu kampanyada yeni konutları tanıtarak bu sektöre katkı sağlaması bekleniyor. %1,20 faiz oranı ile çeşitli kampanyaların uygulanması da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

"İlk kez ev sahipliği yapanlar için bir teşvik mekanizması üzerinde çalışıyoruz"

Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir mali konferansta yaptığı konuşmada düzenlemeden bahsetti. Yılmaz, özellikle ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik teşvik mekanizmalarına odaklanıldığını belirterek, "Merkez bankamız bu konuda BDDK ile birlikte çalışıyor. Adımları dört gözle bekliyorum." dedi.

"Amaç kirayı düşürmek"





MB ve BDDK, ilk kez ev alacaklara uygun bir kredi programı geliştirmek için çalışıyor. Daire arzı arttıkça satış fiyatları ve kiralar da artıyor. TÜGEM Başkan Yardımcısı orala görevli Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce gerçekleştirilen bazı kampanyalarda olduğu şekilde 10 yıl yerine 180 ay vadeli olarak kamu bankalarına devretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Uzun vadeli ipoteklerin ipoteklerle aynı şekilde ayarlanabileceği ve uygulanabileceği söylenirken seçenekler arasında vadenin 10 yerine 15 yıl olması da yer almaktadır.

"Çeşitli kampanyalar planlanıyor"

Kampanyada sıfır konut olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, açıklamasının devamında "Boş evleri kampanyaya dahil edersek çok sağlıklı olur. Boş ve ikinci el evlerin de kampanyaya dahil edilmesi sektör için iyi olur” dedi. Ayrıca gündemde yaklaşık %1,20 oranında faiz artışı ve ilk kez ev alacaklara yönelik çeşitli kampanyalar yer alıyor.