İlkokul, ortaokul, üniversite öğrencilerine ayda 1200 TL geri ödemesiz burs! Yaş şartını sağlayan hemen alır

Eğitim ve Sosyal Destek Vakfı'nın (ESEV), 2012 yılında başlatılan bir fikirle kuruldupu bilinmektedir. ESEV yönetim kurulu üyelerinden Mesut Kuruoğlu ve Levent Can'ın yanı sıra diğer üye Yusuf Muhtar Vidinli tarafından çocukların eğitim hayatlarını dönüştürmek amacıyla kurulan bu vakıf, temel eğitimden doktoraya kadar geniş bir öğrenci yelpazesine maddi destek sağlıyor.

"ESEV bursu başvuru koşulları ve tutarları"





ESEV'in amacı, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere destek olmaktır. Başvuru şartlarının arasında ise, Türkiye vatandaşı olmak, maddi desteğe ihtiyaç duymak, başarılı olmak, taksir dışında suçlardan hüküm giymemiş olmak, disiplin suçu işlememiş olmak, 28 yaşını doldurmamış olmak gibi kriterler yer alıyor. Aynı aileden, kurucu üniversiteden veya vakıf üniversitesinden iki kardeş, tam burslu (0) öğrenim görmeleri halinde ESEV Başarı bursu alabilirler.

ESEV, farklı eğitimlerde seviyelere göre farklı tutarlarda burslar sunmaktadır. Bunlar;

ESEV İlköğretim Bursu: 750 TL

ESEV Ortaöğretim Bursu: 900 TL

ESEV Lisans Bursu: 1.200 TL

ESEV Yüksek Lisans Bursu: 1.200 TL

ESEV Doktora Bursu: 1.500 TL'dir.

ESEV bursları 2023 başvuruları ve sonuçları

ESEV 2023 bursları tamamlandı. Arama sonuçları ve aynı zamanda daha fazla bilgi için ESEV web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ESEV, öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı sürdürmektedir.