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ILO Genel Direktörü Houngbo'dan Yapay Zeka Açıklaması: İş Kaybı Beklentilerini Değiştiriyor

ILO Genel Direktörü Houngbo, yapay zekanın iş gücü kaybına yol açmayacağını, aksine yeni iş fırsatları sunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:34
ILO Genel Direktörü Houngbo'dan Yapay Zeka Açıklaması: İş Kaybı Beklentilerini Değiştiriyor

ILO Genel Direktörü Houngbo: "Yapay Zeka Endişe Edildiği Kadar İş Gücü Kaybına Yöneltmeyecek"

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında İsviçre’nin Davos kasabasında gazetecilere konuşan Houngbo, yapay zekanın endişe edildiği kadar iş gücü kaybına yol açmayacağını savundu.

Yeni İş Fırsatları ve Eşitsizlikler

Houngbo, "Yapay zeka nedeniyle milyonlarca iş kaybolmuş olsa da çok daha fazla yeni iş yaratıldı." dedi. Ancak asıl endişesinin, yapay zekanın iş gücündeki eşitsizlikleri derinleştirme potansiyeli olduğunu vurguladı. Yapay zekanın insan merkezli olması gerektiğini belirten Houngbo, bu teknolojinin insanların yaşam kalitesini artıracak bir araç olarak kullanılmasını istedi. Eğitim ve yetenek kazandırma süreçlerinin bu dönüşümde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gençlere Öneriler

Houngbo, gençlere yönelik tavsiyelerinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimin önemine dikkat çekerek, bu eğitimlerin hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ayrıca, mesleki eğitim ve iletişim gibi yumuşak becerilerin geliştirilmesine de önem verilmesi gerektiğini belirtti. "Yapay zeka, henüz bu tür yumuşak becerilerin yerini alamıyor" diyen Houngbo, gençlerin bu becerileri edinmesinin iş gücü piyasasında avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kayıt Dışı İstihdam Sorunu

Küresel iş gücü piyasasındaki durumu değerlendiren Houngbo, işsizlik oranının %5 civarında seyrettiğini ve bu yıl büyük bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. Genç kadınların istihdama katılım oranlarının düşük olması gerektiğine dikkat çeken Houngbo, kadınların iş gücüne katılımının büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin kayıt dışı çalıştığını ve bunun %60'ını oluşturduğunu ifade etti.

Hibrit ve Uzaktan Çalışma Modeli Üzerine Gözlemler

Kovid-19 salgını sonrası yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin geleceği hakkında Houngbo, "Bazı şirketler çalışanlarını tam zamanlı ofis çalışmalarına geri çağırsa da bu konuda küresel ölçekte standart bir yaklaşım yok." dedi. Bu modellerin, çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamada önemli bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu'nun...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, uluslararası iş gücü piyasaları ve yapay zekanın mesleklere etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu'nun...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, uluslararası iş gücü piyasaları ve yapay zekanın mesleklere etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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