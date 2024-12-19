ILO'nun Avrupa ve Orta Asya Forumunda Kayıt Dışı Ekonomi Sorunları Ele Alındı

ILO'nun "Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bilgi Paylaşımı Üçlü Forumu" Sona Erdi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen ve kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik yaklaşımların ele alındığı "Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bilgi Paylaşımı Üçlü Forumu", ikinci gün oturumlarının ardından tamamlandı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen forum kapsamında, katılımcı ülkelerin işçi temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, işçi, işveren ve hükümetler arasında sağlıklı bir diyaloğun kurulmasının önemi vurgulandı.

Oturumlarda, güvenilir veri ve sağlam bilgiye ihtiyaç olduğu, işçilerin haklarına saygının önünde bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sosyal diyaloğun geliştirilmesinin kritik olduğu ifade edildi.

İstihdamda kayıt dışılığın azaltılmasıyla kazan-kazan yaklaşımının oluşturulacağı vurgulanarak, formel ekonomiye geçişin önemine dikkat çekildi.

Kürşat Tutar: "Kayıt Dışılığa Karşı Bilinçlendirme Faaliyetleri Etkili Oluyor"

Forumda yer alan Türkiye, Karadağ, Özbekistan, Ermenistan ve Yunanistan'dan işçi ve işveren temsilcileri, "Sosyal Diyalog, İşveren ve İşçi Örgütlerinin Kayıtlılığa Geçiş İçin Etkili Politikaların Tasarlanması ve Uygulanmasındaki Rolü" başlıklı oturumda bir araya geldi. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkan Danışmanı Kürşat Tutar, kayıt dışılıktan kaçış konusunda küresel ölçekte yeterince mesafe alınamadığını ifade etti.

Tutar, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ gibi işçi sendikalarının bu konuda ortak mücadele verdiklerini aktararak, "Türkiye özelinde de ortak sektörlerin, ortak problemlerin olduğunu görüyoruz" dedi. Bilinçlendirme ve teşvik faaliyetlerinin Türkiye'de etkili olduğunu vurguladı.

Kadınlar, Gençler ve Göçmenler Özel Politika Gerektiriyor

Tutar, "Türkiye'de ikili bir iş gücü piyasasının doğduğunu" belirterek, en fazla etkilenen gruplar arasında kadınlar, gençler, engelliler ve göçmenlerin bulunduğunu dile getirdi. Kayıtlı istihdama geçiş noktasında 2016'dan itibaren çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Ek olarak, sendikalaşma oranının hızlı bir şekilde artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirten Tutar, ev hizmetlerinde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Program, "Kayıt Dışı Çalışmayla Mücadelede AB Deneyimi ve AB Platformundan Öğrenilen Dersler" başlıklı oturumun ardından, ILO Ülke Direktörü Yasser Hassan'ın moderatörlüğünde yapılan kapanış konuşmalarıyla sona erdi.