IMF: ABD Tarifeleri Meksika ve Kanada Ekonomilerini Tehdit Ediyor

IMF'den Önemli Uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin devam etmesi hâlinde bu ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Küresel Ekonomik Etkiler Üzerine Değerlendirme

Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelere yönelik sorular üzerine, gümrük vergilerinin ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisinin birçok faktöre bağlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, nisan ayında yayımlanacak olan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda bu konuya dair detaylı bir analiz sunmayı umduklarını ve ilgili ülkelerle yürütülen 4. madde konsültasyonları kapsamında konunun ele alınacağını belirtti.

ABD Tarife Politikası ve Etkileri

Kozack, ABD’nin tarifeleri devam ederse, bu durumun Kanada ve Meksika üzerindeki ekonomik etkisinin önemli olacağını vurguladı. İlgili ülkelerin ABD pazarına olan güçlü entegrasyonu ve bağımlılığı göz önüne alındığında, olumsuz ekonomik etkilerin kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

Finansal Piyasalardaki Belirsizlik

Finansal piyasalardaki artan volatiliteye de dikkat çeken Kozack, küresel belirsizliğin yansıdığı göstergelerde belirgin bir artış görüldüğünü söyledi. Bu eğilimlerin kısa vadeli mi yoksa kalıcı mı olacağını değerlendirmenin önemine değindi.

Son olarak, genel araştırmaların uzun süreli yüksek belirsizlik dönemlerinin hanehalkları ve işletmelerin tüketim ve yatırım kararlarını olumsuz etkileyebileceğini gösterdiğini aktardı.