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IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Orta Vadeli Büyüme Endişesi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, orta vadeli büyümenin düşük kalacağını açıkladı, yüksek kamu borcu endişe veriyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:45
IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Orta Vadeli Büyüme Endişesi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Açıklamaları

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi üzerine yaptığı değerlendirmelerde, orta vadeli büyümenin sönük olacağına vurgu yaptı. Bu bağlamda, yüksek ve artan kamu borcunun durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Yılsonu Toplantıları Öncesi Kritik Değerlendirmeler

Georgieva, 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde "Daha iyisini yapabiliriz" temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmada, kararlı para politikalarının ve yenilenen tedarik zincirlerinin ılımlı gıda ve enerji fiyatlarına katkı sağladığını ifade ederek, "Büyük küresel enflasyon dalgası geri çekiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İş Gücü Piyasası ve Jeopolitik Gelişmeler

Amerika Birleşik Devletleri ve Avro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının yavaş bir şekilde soğuduğunu kaydeden Georgieva, bu dayanıklılığın güçlü politikalar ve işbirliklerinden kaynaklandığını belirtti. Ancak, Orta Doğu'daki artan çatışmalardan duyduğu endişeleri dile getirerek, "Bölgesel ekonomileri istikrarsızlaştırma potansiyelinden çok endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu Borcu ve Gelecek Beklentileri

Georgieva, yüksek kamu borcunun daha da endişe verici bir tablo ortaya çıkardığını vurguladı. Düşük gelirli ülkelerde mali alanın daraldığına ve ulusal güvenlik endişeleriyle hareket eden büyük ekonomilerin endüstriyel politikalar ve korumacılığa yöneldiğine işaret etti. Bu durumun ticaretin bir büyüme motoru olma potansiyelini azalttığını ekledi.

Mali Reformların Önemi

Mali reformların gerekliliğini vurgulayan Georgieva, hükümetlerin borçları azaltarak gelecekteki ekonomik şoklara hazırlıklı olmasının kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, siyasi söylemin mali genişlemeyi desteklemesi ve geleneksel mali yaklaşımların değişimi konusunda uyardı.

Orta Vadeli Büyümenin Güçlendirilmesi

Georgieva, orta vadeli büyümenin sürdürülebilirliği için iş gücü piyasasına, sermayenin harekete geçirilmesi ve üretkenliğin artırılmasına yönelik reformların önemini vurguladı. Ülkeler arasındaki ticaret, iklim ve yapay zeka gibi konularda işbirliğini artırmanın gerekliliğine değindi.

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