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IMF: Japonya'nın Politika Faizi 2027'de Nötr Seviyeye Ulaşacak

IMF, Japonya'da 2027 yılsonuna kadar politika faizinin nötr seviyeye ulaşacağını öngörüyor. Ekonomik büyümenin bu yıl hızlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:28
IMF: Japonya'nın Politika Faizi 2027'de Nötr Seviyeye Ulaşacak

IMF'den Japonya Ekonomisine İlişkin Önemli Tahmin

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya'nın politika faizinin 2027 sonuna kadar nötr seviyeye ulaşmasını beklediğini açıkladı. IMF, 4. madde konsültasyonu kapsamında Japonya ekonomisine dair öncü bulguları paylaştı.

Uzun Süreli Enflasyon ve Ekonomi Dengesinin İşaretleri

Açıklamada, 30 yıl boyunca sıfıra yakın seyreden enflasyon sonrasında Japonya ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde yeni bir dengeye yaklaşabileceğine dair işaretler olduğu vurgulandı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2'lik enflasyon hedefinin iki yılı aşkın bir süredir aşıldığı kaydedilirken, sıkı iş gücü piyasasının 1990'lardan bu yana en güçlü ücret artışlarını sağladığı belirtildi.

Nüfus Sorunları ve Kamu Borcu

Ancak açıklamada, Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve yüksek kamu borcu sebebi ile çeşitli zorluklarla mücadele etmeye devam edeceği ifade edildi. IMF, enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamanın, mali tamponları tekrar inşa etmenin ve potansiyel büyümeyi desteklemek için iş gücü piyasası reformlarının ilerletilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Yıl İçindeki Büyüme Tahminleri

2025'te Japonya'nın ekonomik büyümesinin hızlanmasının ve artan ücretlerin hanehalkı harcanabilir gelirini yükseltmesiyle özel tüketimin güçlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 ve gelecek yıl yüzde 0,8 büyümesi tahmin ediliyor.

Ekonomik Riskler ve Kamu Borcu

Açıklamaya göre, büyümeye dair riskler aşağı yönlü olarak değerlendiriliyor. Güçlenen küresel ekonomik yavaşlama ve mali sürdürülebilirliğe olan güvenin azalması, tüketim üzerinde baskı yaratacak önemli riskler arasında sıralandı.

Kamu Borçunun Geleceği

Kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranının kısa vadede düşmesi bekleniyor. Ancak, 2030 yılına kadar yüksek faiz faturası ve yaşlanan nüfus için harcamalarla birlikte kamu borcunun yeniden artması tahmin ediliyor. Açıklamada, faiz oranları yükseldikçe, kamu borcunun ödeme maliyetinin 2030'a kadar iki katına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Politika Stratejileri ve Para Politikası Duruşu

IMF, mevcut destekleyici para politikası duruşunun uygun olduğunu ve enflasyon beklentilerinin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Politika faizinin belirtilen tarihe kadar nötr seviyeye ulaşması durumunda destekleyici önlemlerin kademeli olarak geri çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak, esnek döviz kuru rejiminin devam etmesi gerektiği, bu durumun dış şokların absorbe edilmesine yardımcı olacağı ve para politikasının fiyat istikrarına odaklanmasını destekleyeceği ifade edildi.

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