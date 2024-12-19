IMF: Suriye'deki Durum ve Ekonomik Değerlendirme Erken

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Suriye’deki mevcut duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kozack, savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası ile ilgili ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Kozack, basın toplantısında, IMF'nin, ihtiyaç duyulduğunda ve uygun koşullar sağlandığında, uluslararası toplumun yeniden yapılanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Suriye halkının uzun zamandır acı çektiğini ifade eden Kozack, “Ülkenin artık derin insani, sosyal ve ekonomik sorunlarını ele almaya ve Suriye ekonomisini onarmaya başlayabileceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kozack, IMF'nin 2009'dan bu yana Suriye ile anlamlı bir ilişki kurmadığını hatırlatarak, “Sahadaki durum gerçekten de değişken. Ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken.” dedi.

Fed’in Ekonomik Politikalarındaki Değerlendirmeler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında aldığı kararlar hakkında yöneltilen sorulara da yanıt veren Kozack, “Fed'in attığı adımı uygun buluyoruz.” diyerek ABD ekonomisinin son birkaç yıldaki performansını değerlendirdi. Enflasyonun %2 hedefine giden yolda gerilediğini ifade eden Kozack, çekirdek enflasyonun da bu yılı %3'ün altında tamamlayacağını öngördü.

El Salvador ile Kredi Anlaşması

Kozack, ayrıca IMF'nin El Salvador ile 1,4 milyar dolarlık kredi programı üzerinde anlaşma sağladığını belirtti. Bu anlaşmanın, Bitcoin projesinin getirdiği risklerin azaltılmasını da içereceğini vurguladı.

Özel sektörün Bitcoin kullanımının gönüllü hale getirileceğini ifade eden Kozack, “Finansal istikrar, tüketicinin korunması ve finansal bütünlük açısından potansiyel riskler söz konusu. Bu nedenle ülkelerin bu riskleri ele almak için kripto varlıklarla ilgili bir politika çerçevesine sahip olması önemli.” şeklinde konuştu.