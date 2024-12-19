DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,4 -0,13%
ALTIN
2.925,67 -0,31%
BITCOIN
3.469.659,86 2,4%

IMF: Suriye'deki Durum ve Ekonomik Değerlendirme Erken

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Suriye'deki durumu yakından izlediklerini ve ekonomik değerlendirme için uygun zamanın henüz gelmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:57
IMF: Suriye'deki Durum ve Ekonomik Değerlendirme Erken

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Suriye’deki mevcut duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kozack, savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası ile ilgili ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Kozack, basın toplantısında, IMF'nin, ihtiyaç duyulduğunda ve uygun koşullar sağlandığında, uluslararası toplumun yeniden yapılanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Suriye halkının uzun zamandır acı çektiğini ifade eden Kozack, “Ülkenin artık derin insani, sosyal ve ekonomik sorunlarını ele almaya ve Suriye ekonomisini onarmaya başlayabileceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kozack, IMF'nin 2009'dan bu yana Suriye ile anlamlı bir ilişki kurmadığını hatırlatarak, “Sahadaki durum gerçekten de değişken. Ekonomik bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken.” dedi.

Fed’in Ekonomik Politikalarındaki Değerlendirmeler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında aldığı kararlar hakkında yöneltilen sorulara da yanıt veren Kozack, “Fed'in attığı adımı uygun buluyoruz.” diyerek ABD ekonomisinin son birkaç yıldaki performansını değerlendirdi. Enflasyonun %2 hedefine giden yolda gerilediğini ifade eden Kozack, çekirdek enflasyonun da bu yılı %3'ün altında tamamlayacağını öngördü.

El Salvador ile Kredi Anlaşması

Kozack, ayrıca IMF'nin El Salvador ile 1,4 milyar dolarlık kredi programı üzerinde anlaşma sağladığını belirtti. Bu anlaşmanın, Bitcoin projesinin getirdiği risklerin azaltılmasını da içereceğini vurguladı.

Özel sektörün Bitcoin kullanımının gönüllü hale getirileceğini ifade eden Kozack, “Finansal istikrar, tüketicinin korunması ve finansal bütünlük açısından potansiyel riskler söz konusu. Bu nedenle ülkelerin bu riskleri ele almak için kripto varlıklarla ilgili bir politika çerçevesine sahip olması önemli.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3 İlçede Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor
2
IMF: Suriye'deki Durum ve Ekonomik Değerlendirme Erken
3
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor
4
Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet ve Tedarikçi Finansman Desteği Tanıtıldı
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum
6
ILO'nun Avrupa ve Orta Asya Forumunda Kayıt Dışı Ekonomi Sorunları Ele Alındı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!