İnatlaşıp ödeme yapmayan başını yakacak! Resmi Gazete son noktayı koydu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni uygulamaya göre, araç sahipleri Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemezlerse araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacaklar. Bu durumda kalanlar için kötü haberlerin kapısı aralanmış oldu. İşte detaylar...





EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI ESASLARI

Hey, dur bir dakika! Araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, helikopter... Hepsini kapsayan yeni bir düzenleme var. Kayıtlı ve tescilli taşıtlar ile 2023 sonuna kadar kayıt yapılacak taşıtlar için ek MTV gelecek. Bu ek vergi, 2023 yılında ödenecek normal vergi kadar olacak ve sadece bir defa alınacak. İşte diğer ayrıntılar...





Ama dikkat! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenlerin canı sıkılacak. Arabalarını satamayacak, trafiğe çıkaramayacak, hurdaya ayıramayacak ve hatta yurt dışına bile çıkamayacaklar. Ne kadar sıkıntı bir durum, değil mi?

Tabii, vergi olayında da bir kıvraklık var. Eğer kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce araç devrettiysen, alıcı sorumlu olacak. Ama kanun çıktıktan sonra satarsan, bu sefer vergiyi sen ödeyeceksin.

Örneğin, 15 Mayıs 2023'te arabanı satan sen değilsen, yeni sahip ek vergiyi ödeyecek. Ama 21 Ağustos 2023'te satarsan, ek vergi senin cebinden çıkacak.

Eh, işte böyle. Vergi işleri hep zor, insanın kafasını karıştırıyor. Neyse ki, bu ek vergi işi 2023 ile sınırlı, bir defa ödenecek. Ama yine de dikkat etmek lazım, karışık işler bunlar!