  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İnatlaşıp ödeme yapmayan başını yakacak! Resmi Gazete son noktayı koydu

İnatlaşıp ödeme yapmayan başını yakacak! Resmi Gazete son noktayı koydu

Yayınlanma:
İnatlaşıp ödeme yapmayan başını yakacak! Resmi Gazete son noktayı koydu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ek vergiyi ödemeyenler araçlarını satamayacaklar. Bu yeni düzenlemeye göre, ödeme tarihini kaçıranlar için ciddi bir kısıtlama getiriliyor. Araçlarını satmak isteyenlerin mutlaka ek vergiyi zamanında ödemeleri gerekiyor, aksi halde satış işlemleri yapılamayacak. Bu kararla birlikte, ödeme tarihini dikkate almamak ciddi sonuçlara yol açacak ve araç sahiplerini mağdur edecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin ödeme tarihlerini yakından takip etmeleri ve gerekli ödemeleri za

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni uygulamaya göre, araç sahipleri Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemezlerse araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacaklar. Bu durumda kalanlar için kötü haberlerin kapısı aralanmış oldu. İşte detaylar...

ek motorlu taşıtlar vergisi

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI ESASLARI

Hey, dur bir dakika! Araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, helikopter... Hepsini kapsayan yeni bir düzenleme var. Kayıtlı ve tescilli taşıtlar ile 2023 sonuna kadar kayıt yapılacak taşıtlar için ek MTV gelecek. Bu ek vergi, 2023 yılında ödenecek normal vergi kadar olacak ve sadece bir defa alınacak. İşte diğer ayrıntılar...

ek motorlu taşıtlar vergisi

Ama dikkat! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenlerin canı sıkılacak. Arabalarını satamayacak, trafiğe çıkaramayacak, hurdaya ayıramayacak ve hatta yurt dışına bile çıkamayacaklar. Ne kadar sıkıntı bir durum, değil mi?

Tabii, vergi olayında da bir kıvraklık var. Eğer kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce araç devrettiysen, alıcı sorumlu olacak. Ama kanun çıktıktan sonra satarsan, bu sefer vergiyi sen ödeyeceksin.

Örneğin, 15 Mayıs 2023'te arabanı satan sen değilsen, yeni sahip ek vergiyi ödeyecek. Ama 21 Ağustos 2023'te satarsan, ek vergi senin cebinden çıkacak.

Eh, işte böyle. Vergi işleri hep zor, insanın kafasını karıştırıyor. Neyse ki, bu ek vergi işi 2023 ile sınırlı, bir defa ödenecek. Ama yine de dikkat etmek lazım, karışık işler bunlar!

Ekonomi
Cepleri para dolduran müjde geldi! Yolu QNB Finansbank'a düşen faizsiz ihtiyaç kredisini kapacak
Cepleri para dolduran müjde geldi! Yolu QNB Finansbank'a düşen faizsiz ihtiyaç kredisini kapacak
Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak
Bu kadarına da pes! Kolaya okkalı zam geldi: Alkol fiyatlarıyla kapışacak
Maaşı 7500-8500-10.000 TL olan emekli şubeye koşuyor! Geri ödemesiz 10.000 TL yüzleri güldürecek
Maaşı 7500-8500-10.000 TL olan emekli şubeye koşuyor! Geri ödemesiz 10.000 TL yüzleri güldürecek
Memurların sevinci kursağında kaldı! Maaşlara asgari ücret ayarı karalar bağlatacak
Memurların sevinci kursağında kaldı! Maaşlara asgari ücret ayarı karalar bağlatacak
Emeklinin gözü faltaşı gibi açılacak! 10 bin TL kıyağı kapıda: SSK, Bağkur, EYT...
Emeklinin gözü faltaşı gibi açılacak! 10 bin TL kıyağı kapıda: SSK, Bağkur, EYT...
Emeklilerin zam hesabı sil baştan değişti! e-Devlet'e girip bakan şaşkına dönüyor
Emeklilerin zam hesabı sil baştan değişti! e-Devlet'e girip bakan şaşkına dönüyor
Acil para arayanlar o bankanın kapısına koşacak! Bir selam veren 25 bin TL'yi götürecek!
Acil para arayanlar o bankanın kapısına koşacak! Bir selam veren 25 bin TL'yi götürecek!