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İndirim kısa sürdü: Motorine 1 TL zam geliyor

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İndirim kısa sürdü: Motorine 1 TL zam geliyor
Ekonomik olarak sınavdan geçtiğimiz bir dönemdeyken, her gün yeni bir zamla karşılaşıyoruz. Zamların yarıştığı şu günlerde akaryakıta yeni bir zam dahamı gelecek vatandaş merak ediyor. İşte haberin detayları…

Brent petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün fiyatı  85 dolar oldu. Brent petrolündeki bu artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Yeni hafta da akaryakıt ne kadar olacak? Detaylar haberimizde…

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MOTORİNE 1,52'LİK İNDİRİM SONRASI 1 LİRA ZAM! AKARYAKIT FİYATLARI BU GECE YENİDEN DEĞİŞİYOR (21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNCEL BENZİN-MAZOT FİYATI)

Son dakika gelişmesi yaşandı ve Brent petrol fiyatları haftaya 85 doların üzerinde başlarken, dolar-TL kuru 27 liranın üzerinde hareket etti. Bu iki pazar yurt içi benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son haber benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının sırasıyla artarak 40 TL sınırına yaklaşmasıyla geliyor. Motorin fiyatları bu gece yarısı değişiyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika haberleri... Art arda zamlarla litresi 40 lira olarak belirlenen akaryakıt fiyatları, milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Geçen hafta motorin fiyatı 1.52 lira düştü.Fakat bu gece yarısından sonra motorin fiyatları tekrar alt üst olacak ve fiyatlar baştan sona değişecek. 21 Ağustos 2023 Pazartesi itibari ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları aşağıdadır...

SON DAKİKA: MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıta yapılan 5 TL'lik KDV artışı ile litre başına yapılan artışa KDV dahil 6 TL zam geldi. Haziran ayının başından bu yana yüzde 80 oranında artan akaryakıt fiyatlarına ilk indirim cuma günü motorinin litre fiyatına uygulandı. Ancak araç sahibinin sevinci uzun sürmedi. 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına yeniden zam yapılacak. Artış litre başına 1 TL olacak.

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 37,71 Türk Lirası

Motorin: 36,84 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 Türk Lirası

ANKARA

Benzin: 38,24 Türk Lirası

Motorin: 37,37 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 16,28 Türk Lirası

İZMİR

Benzin: 38,30 Türk Lirası

Motorin: 37,45 Türk Lirası

LPG (Otogaz): 16,02 Türk Lirası

Ekonomi
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