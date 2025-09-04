İndirimli Kurumlar Vergisi Usul ve Esasları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 24 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları örneklerle açıkladı.

Değişiklikle, verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk dönemden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve %60 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanına Verilen Yetkiler

Tebliğde, indirimli vergi uygulaması kapsamında Cumhurbaşkanına tanınan yetkilere ilişkin detaylar yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanı, illeri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırarak bu bölgelerdeki yatırımlar için %50'yi aşmayacak şekilde yatırıma katkı oranı belirleyebilecek.

Cumhurbaşkanı ayrıca, yatırıma katkı tutarının %50'sini ve hak edilen katkı tutarını geçmemek üzere; yatırım ve işletme dönemi ayrımı yapılmaksızın, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil 4'üncü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına söz konusu dönem boyunca indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya veya bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

Yatırım Teşvik Belgeleri ve Öngörülebilirlik

Değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan şirketlerin, Kanun'un yayımı tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulama usul ve esaslarının çerçevesi belirlendi. Bu düzenleme ile hem kamu hem de şirketler açısından öngörülebilirlik sağlanması hedeflendi.

Tebliğ, uygulamaya ilişkin örnekler ve açıklamalarla indirimli kurumlar vergisi rejiminin nasıl işletileceğini netleştirdi.