ING Bank, emekli promosyonunda zirveyi kaptı

ING BANK EMEKLİYE MÜJDEYİ VERDİ: AĞUSTOS AYI EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCELLENDİ





ING Bank’tan emeklileri sevindirecek rakamlar geldi. Ağustos ayında geçerli olacak rakamların duyurusunu yapan ING Bank, güncel listeyi resmi web sitesinden duyurdu.

Emekli promosyon rakamları milyonlarca emeklinin takip ettiği konulardan biri olurken sevinçli haber ING Bank duyurdu.

ING Bank güncel emekli promosyon güncel rakamlar :

• 1 aylık toplam gelir / aylık tutarınız,

• 3.500 TL’ ye kadar 5.100,

• 3500 TL – 7.500 aralığında ise 5.950 TL,

• 7.500 – 10.000 aralığında ise 7.650 TL,

10.000 TL ve üzerinde 8.500 TL nakit olarak promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl sürecince bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan daha önceden alan veya yeni emekli maaş müşteriler yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için herhangi ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesini imzalandıktan sonra ek koşul olmaksızın;

• aylık net gelir 3.500 TL’ ye kadar ise 5.100 TL,

• 3.500 TL – 7.500 TL aralığında ise 5.950 TL,

• 7.500 TL -10.000 TL arasında ise 7.650 TL ve 10.000 TL’nin üzerinde ise 8.500 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 13 Mart 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri aralığında nakit promosyon alanlar için geçerlidir. Bu tarih aralığı dışında promosyon alanlar kampanyadan faydalanamaz.

Nakit promosyon başvuruları ING Telefon Bankacılığı ve şubelerden yapılabilir.