ING Bank rakiplerini solladı geçti! Emekliye 10.000 TL nakit verip geri almayacak

ING Bank bütün bankaları kıskandıracak yeni hamlelerini paylaştı. Emekliler bu bankaya akın edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE İLAÇ GİBİ KAMPANYA

ING Bank tarafından yapılan son haberlere göre promosyon tutarlarında yüksek artışlar yapıldı. Emekli vatandaşlar bankadan 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi alabilecek. Aynı zamanda emeklilere şartları taşımaları karşılığında 1.500 TL'de ek nakit ödemesi yapacak. ING Bank emekli promosyonlarından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 8.500 TL promosyon ödemesi ve otomatik fatura talimatı veren müşterilerine de ek olarak 1.500 TL nakit ödemesi yapıyor.





Bankanın promosyon kampanyası 31 Ağustos tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan müşteriler için geçerli olacak. Kampanyaya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra otomatik fatura talimatı verenlere her fatura için 500 TL, toplam 1.500 TL ek promosyon ödemesi de yapılacak. Emekli maaşı taşıma işlemleri bankanın şubelerinden, mobil uygulamasından ya da e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı zamanda emekli müşterilere banka tarafından birçok farklı avantaj da sunuluyor. Dijital kanallardan yapılacak hiçbir para transferinde emekli müşteriler ek ücret ödemiyor. Nakit ihtiyacı olan emeklilere yüzde 2.69 oranında faizle ihtiyaç kredisi veriliyor ve emekli vatandaşlar 1 sene kredi kartı aidat ücreti ödemiyor. Aynı zamanda kredi kartı müşterisi olan emekliler 10 bin TL faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor ve 500 TL bonus avantajlarından da yararlanabiliyor.

