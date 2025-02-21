İngiltere, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya 105 Milyon Sterlin Ceza Kesti

İngiltere'de dört büyük banka, devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişi nedeniyle toplam 105 milyon sterlin ceza aldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:25
İngiltere, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya 105 Milyon Sterlin Ceza Kesti

İngiltere, Üç Büyük Bankaya Büyük Cezalar Kesti

İngiltere, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada gibi dört uluslararası bankayı, devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin para cezasına çarptırdı.

Ceza Tutarları ve Kesinleşen Sonuçlar

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından yapılan açıklamada, bankalarla bir uzlaşmaya varıldığı ve ceza verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Citi'ye 17,16 milyon sterlin, HSBC'ye 23,40 milyon sterlin, Morgan Stanley'e 29,70 milyon sterlin ve Royal Bank of Canada'ya 34,20 milyon sterlin ceza uygulandı.

Deutsche Bank'a Muafiyet

Söz konusu durumu CMA'ya bildiren Deutsche Bank, bu cezalardan muaf tutuldu. CMA, ilgili bankaların bu tür davranışların tekrar etmemesi için kapsamlı uyum önlemleri alacaklarını duyurdu.

CMA'nın Açıklamaları

CMA Rekabet Uygulama İcra Direktörü Juliette Enser yaptığı açıklamada finansal hizmetler sektörünün ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Rekabetçi piyasalar sağlamak, işletmelerin ve yatırımcıların büyümesi için güven duymalarını sağlamak açısından elzemdir, bu da ülkenin yararına olur" dedi.

Enser, alınan para cezalarının CMA'nın rekabet hukuku ihlalleri ile mücadele konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti. Eğer bankalar beklenmedik düzeyde kapsamlı önlemler almazsa para cezalarının çok daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

Soruşturmanın Arka Planı

CMA, Mayıs 2023'te bu dört bankanın ve Deutsche Bank'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit etmişti. Soruşturma, 2009 ile 2013 yılları arasında bu bankaların yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, İngiliz devlet tahvillerinin fiyatlandırılmasına dair bilgi alışverişinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

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