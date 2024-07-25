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İngiltere'de Aşırı Sıcak Günlerin Artışı

İngiltere'de aşırı sıcak günlerin sayısı son 10 yılda üç kat arttı. Yağışlı günlerde de kayda değer bir artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:48
İngiltere'de Aşırı Sıcak Günlerin Artışı

İngiltere'de İklim Değişikliği Etkileri

İklim değişikliği, son on yıl içinde İngiltere'de aşırı sıcak günlerin sıklığını üç kattan fazla artırdı. Ayrıca, uzun süreli ve yoğun yağmur günlerinin sayısında da belirgin bir artış gözlemlendi.

Met Office Raporu

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), yıllık "İngiltere İkliminin Durumu" raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen yıl kaydedilen sıcaklıklar açısından ikinci en yüksek yıl oldu. Özellikle Haziran ve Eylül ayları, en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti.

Aşırı Sıcak Günler ve Etkileri

Met Office bilim insanları, aşırı sıcaklıkların, insanların sebep olduğu iklim değişikliği nedeniyle çok yüksek bir olasılıkla gerçekleştiğini belirtiyor. Son on yılda, 20 derece veya daha yüksek sıcaklıkta günlerin sayısı %40 artarken, 30 derece ve üstü sıcak günlerin sayısı ise üç katına çıktı.

Yağışlı Günlerde Artış

Benzer şekilde, yağışlı günlerin sıklığında da son 10 yıl içinde %20'lik bir artış gözlemlendi. Bu gelişmeler, İngiltere'nin iklimi için olumlu gibi görünse de Met Office, değişen iklimin ülkenin ekosistemine ve altyapısına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Uzman Görüşü

Raporun başyazarı ve Met Office İklim Bilim İnsanı Mike Kendon, aşırı hava koşullarındaki değişikliklerin insanların hayatı üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kendon, "2023, çeşitli ve önemli hava olaylarının yaşandığı bir yıl oldu. Açıkça en sıcak Haziran ayını geçirdik ve Eylül'de önemli bir sıcak hava dalgasına tanıklık ettik. Sonbaharda da ciddi sel sorunları ile karşı karşıya kaldık," diyerek, yaşanılan hava olaylarının yanı sıra iklim değişikliğinin artan etkilerine dikkat çekti.

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