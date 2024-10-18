İngiltere'de Eylül Ayında Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

İngiltere'de Perakende Satışlar Eylülde Artış Gözlemlendi

İngiltere'de perakende satışlar, Eylül ayında %0,3'lük bir artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Beklenti, perakende satışların bu dönemde %0,3 oranında düşeceği yönündeydi.

ONS Verileriyle Büyüme Süreklilik Kazandı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayınladığı verilere göre, perakende satışlar önceki ay olan Ağustos'ta kaydedilen %1'lik artışın ardından Eylül ayında da büyümeye devam etti. Eylülde, geçen ay ile kıyaslandığında %0,3'lük bir artış yaşandı.

Alanlar Arasındaki Dengesizlik

Bilgisayar ve telekomünikasyon satışlarındaki kayda değer büyüme, market satışlarındaki düşüşle dengelendi. ONS'in Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının ve hanelerin lüks gıda harcamalarındaki kısıntıların market satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Çeyrek Dönemde Yüksek Artış

Temmuz-Eylül dönemini kapsayan çeyrek dönemde ise perakende satışlar, önceki üç aylık döneme göre %1,9 oranında artış kaydetti. Bu, İngiltere ekonomisinin yeniden toparlandığına dair olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Sterlin Değerlendi

Perakende satışların Eylül ayında beklenildiği gibi düşmemesi ve artış göstermesinin ardından, sterlin, avro karşısında Nisan 2022'den itibaren en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, İngiltere'nin ekonomik görünümüne dair iyimserliği artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.