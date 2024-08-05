İngiltere'de Hizmet Sektöründe Hızlı Büyüme

İngiltere Hizmet Sektörü Büyüyor

İngiltere'de hizmet sektörü, Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı büyüme dönemini yaşıyor. S&P/CIPS tarafından yayımlanan ağaç verilerine göre, temmuz ayındaki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Piyasa Göstergeleri

Hizmet sektörü PMI, haziran ayında 52,1 olan seviyesini temmuzda 52,5'e çıkararak güçlü bir ivme kazanmış durumda. Bu artış, sektördeki güvenin son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.

Fiyat Baskıları Sürüyor

Ancak, ülkede fiyat baskılarının hala güçlü kalmayı sürdürdüğü de ifade ediliyor. Bu durum, hizmetlerin gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde etkili olabilir.