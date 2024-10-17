İngiltere'de Kadın Yöneticilerin Oranı Düşüşte

İngiltere İş Dünyasında Kadın Yöneticilerde Düşüş

Yapılan bir analiz, İngiltere'deki iş dünyasında kadın yöneticilerin oranının sekiz yıl aradan sonra düşüş gösterdiğini ortaya koydu. 2023 yılı itibarıyla kadın yöneticilerin oranı %32'ye gerileyerek, 2016 yılındaki %26 seviyesinin üzerinde olsa da önemli bir azalma yaşandı.

The Pipeline Raporu

The Pipeline adlı kuruluşun raporuna göre, İngiltere’nin FTSE 350 şirketlerinde kadınların yönetici pozisyonlarına erişimi, cinsiyet eşitliği açısından alınması gereken yolu gözler önüne seriyor. Raporda, mevcut hızla kadın yöneticilerin oranındaki artışın, cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek için en az beş nesil gerektireceği vurgulanıyor.

Kadınların İşgücü İçindeki Rolü

Kadınlar, İngiltere iş gücünün %50'sini oluşturmasına rağmen, yönetim kurulu pozisyonlarının üçte birinden daha azına sahiptir. Raporda ifade edilen bir diğer gerçek ise kadınların liderlik rollerinde gerekli yetenekleri gerçekleştirmek konusunda erkeklerden daha iyi performans gösterdiği. Eğitim Bakanlığı'nın verileri, kız öğrencilerin erkekler karşısında daha üstün başarılar elde ettiğini gösteriyor. Bu durum, kadınların üniversite mezuniyet oranlarının ve lisansüstü eğitim alma prevalansının artışını yansıtıyor.

Yönetim Pozisyonları ve Kadınların Temsili

FTSE 350 şirketlerinde kadınların CEO pozisyonlarındaki oranı %9, CFO pozisyonlarındaki oranı ise %18 iken, ticari rollerin %19'unu kadınlar temsil etmektedir. Ancak bu oranlar, hala erkek meslektaşlarına kıyasla belirgin bir dengesizliği gözler önüne seriyor. Sonuç olarak, İngiltere iş dünyasında kadınların yönetici pozisyonlarındaki temsilinin artması, sadece toplumsal bir adalet meselesi değil, aynı zamanda iş gücünün verimliliği için de hayati bir öneme sahip.