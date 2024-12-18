İngiltere'de Kasım Ayı Enflasyonu Yüzde 2,6'a Yükseldi

İngiltere'de Yıllık Enflasyon Rakamları Açıklandı

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık %2,6 seviyesine çıkarak, beklenen rakamlara paralel bir artış gösterdi. Bu seviye, Nisan 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.

Ulaşım Sektörü Etkili Oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, kasım ayındaki yıllık enflasyon, ekim ayındaki %2,3'lük orandan belirgin bir artış sergiledi. Bu artışta en büyük etkenlerden biri ulaşım sektöründeki fiyat artışları oldu.

Çekirdek Enflasyon ve Hizmet Sektörü Verileri

Kasım ayında çekirdek enflasyon ise yıllık %3,5 olarak belirlendi. Ekim ayında bu oran %3,3 olarak ölçülmüştü. Hizmet sektörü enflasyonu ise %5 seviyesinde sabit kaldı. Aylık bazda yapılan ölçümlerde ise enflasyon %0,1 olarak kaydedildi.

Ekonomik Değerlendirmeler

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, kasım ayında tüketici fiyatlarının artmasında akaryakıt ve giyim fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu belirtti. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası, ülkedeki enflasyonu %2’ye düşürmeyi ve bu seviyeyi sürdürmeyi hedefliyor.