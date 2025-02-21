İngiltere'de Ocak Ayında Perakende Satışlarda Beklenenden Güçlü Artış

İngiltere'de ocak ayında perakende satışlar yüzde 1,7 artarak beklentileri geride bıraktı. Gıda satışları, Mart 2020'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:22
İngiltere'de Ocak Ayında Perakende Satışlarda Beklenenden Güçlü Artış

İngiltere'de Ocak Ayında Perakende Satışlarda Beklenenden Güçlü Artış

İngiltere'de perakende satışlar, ocak ayında %1,7 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentisi olan %0,5'ten oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiş oldu. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, perakende satışlar bir önceki ay olan Aralık 2024'te %0,6'lık düşüş yaşadıktan sonra yeniden büyüme kaydetti.

Ocaktaki bu artış, üst üste dört ay boyunca devam eden düşüş periyodunun sona erdiğini gösteriyor. Gıda mağazaları satışlarındaki %5,6'lık artış, perakende satışlara olumlu bir şekilde yansıdı. Bu, Mart 2020'den beri kaydedilen en yüksek artış olarak ön plana çıkıyor.

Ancak gıda dışı ürünler ve giyim mağazalarındaki satışlarda sırasıyla %1,3 ve %2,7'lik bir gerileme gözlemlendi. Üç aylık dönemler açısından değerlendirildiğinde ise, Kasım 2024 ile Ocak 2025 arasındaki dönemde perakende satışlar önceki üç aylık döneme kıyasla %0,6 azaldı.

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